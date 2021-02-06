Xiaomi, Dört Kenardan Kıvrılan Ekrana Sahip Yeni Konsept Telefonunu Tanıttı

Çinli telefon devi Xiaomi, tanıttığı yeni konsept telefonu ile yine herkesi şaşırtmayı başardı. Telefon, dört kenarından kıvrılan ekranıyla oldukça sıra dışı görünüyor.

Xiaomi'den sıra dışı bir telefon daha

Cep telefonu üreticileri, zaman zaman alışılmadık, sıra dışı tasarımlara sahip konsept telefonlarla karşımıza çıkabiliyor. Her ne kadar bu telefonların çok azı gerçeğe dönüşse de, konsept tasarımların heyecana neden olduğu bir gerçek.

İşte bu konsept telefonlara şimdi bir yenisi daha eklendi. Xiaomi, ekranı dört kenarda da kıvrılan, sıra dışı bir telefon konseptini tanıttı. Tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

The First Quad-curved Waterfall Display Concept SmartphoneThe First Quad-curved Waterfall Display Concept Smartphone
Come take a closer look at our first #QuadCurvedWaterfallDisplay concept smartphone, and witness the revolution in glass screen manufacturing and bonding. #InnovationForEveryone

Ekran, telefonun dört kenarında da, 88 derece gibi oldukça dik bir açıyla kıvrılıyor. Xiaomi, bunu yapabilmek için camın 800 dereceye kadar ısıtılması gerektiğini, ayrıca pek çok farklı süreçten geçirilmesinin şart olduğunu söylüyor.

Doğal olarak, konsept telefonda herhangi bir düğme bulunmuyor. Zira telefonun dört kenarını da ekran kaplıyor. Ayrıca ön kamera ekran altına gizleniyor.

Tabii ki bu telefonun gerçekten üretilip üretilmeyeceği şimdilik belli değil. Yine de dört kenardan, üstelik oldukça dik bir açıyla kıvrılan ekrana sahip bir telefon görmek heyecan verici.

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