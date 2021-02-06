Xiaomi, Dört Kenardan Kıvrılan Ekrana Sahip Yeni Konsept Telefonunu Tanıttı

Çinli telefon devi Xiaomi, tanıttığı yeni konsept telefonu ile yine herkesi şaşırtmayı başardı. Telefon, dört kenarından kıvrılan ekranıyla oldukça sıra dışı görünüyor.