Xiaomi Mi 10, Corona Virüsünün Kurbanlarından Biri Olabilir!

Xiaomi'nin büyük heyecanla tanıtmak üzere hazırlandığı yeni amiral gemileri Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro, Barselona'da gerçekleştirilecek olan MWC 2020 etkinliğinin en önemli telefonları arasında yer alacak. Ancak tanıtımının Mobil Dünya Kongresi'nden önce yapılacağı, hatta 11 Şubat'ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy S20 ile çakışmaması için tanıtımın daha önceye çekilmesinin planladığına yönelik havadisler de vardı. Ancak yeni iddialara göre, Xiaomi bu etkinliğin iptalini ciddi ciddi düşünüyor. Sebep ise tahmin edilebileceği gibi Corona Virüsü.
Şu sıralar tüm dünyayı sarsan Corona Virüsü, Xiaomi'yi de tehdit ediyor. Xiaomi, kısa bir süre önce koronavirüs yüzünden Çin'deki bazı mağazalarını kapatmış ve virüsün daha fazla yayılmaması için insanları alışveriş merkezlerinden uzak tutma girişiminde bulunmuştu. Şimdi ise, aynı kararı lansman için verdiği öne sürülüyor.
Peki Xiaomi, daha önce neredeyse tamamen sızan Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini tanıtmayacak mı? Hayır, tanıtacak, fakat fiziksel bir etkinlik yerine, Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtımını tamamen internet üzerinden online olarak yapacak.
Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtımı için yüzlerce insanı bir araya getirmek istemeyen Xiaomi, internet ortamından gerçekleştireceği tanıtımın hemen ardından ise yeni telefonlarını ön sipariş ile satışa çıkartacak.
Öte yandan PlayfulDroid'e göre Xiaomi Mi 10 ön siparişleri 10 Şubat'ta başlayacak. ve Xiaomi Mi 10 Pro ön siparişleri ise 18 Şubat'tan itibaren ön siparişe açılacak.
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