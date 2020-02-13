Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikler ve Fiyatı!

Xiaomi'nin yeni amiral gemileri sonunda tanıtıldı! Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar ve kullanıcılara ne sunuyor? İşte Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro hakkında bilmeniz gerekenler.