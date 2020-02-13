Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikler ve Fiyatı!

Xiaomi'nin yeni amiral gemilerinin bir süredir tanıtılması bekleniyor. Bir yandan yeni amiral gemileri ile ilgili durmaksızın gelen sızıntılar tanıtım tansiyonunu yükseltirken, öbür yandan ise Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü salgınının dünyayı tehdit etmesi, Xiaomi'nin tanıtımını sekteye uğratmıştı.
Hatta feçtiğimiz günlerde Xiaomi, bir açıklamada bulunmuş ve Mi 10 ile Mi 10 Pro modellerinin tanıtımını fiziksel bir etkinlik yerine tamamen internet ortamında yapacağını söylemişti. Öyle de oldu ve Xiaomi Mi 10 ile Xiaomi Mi 10 Pro tanıtımı tamamen dijital ortamda yapıldı.
Öte yandan bilindiği gibi pek çok teknoloji devinin etkinliklerini iptal etmesi sebebiyle Mobil Dünya Kongresi de Corona Virüsü sebebiyle iptal olmuştu...
Xiaomi Mi 10 Özellikleri Neler?
Xiaomi, dijital etkinlikte 2 farklı telefonunu tanıttı. Bunlardan biri Xiaomi Mi 10 olurken diğeri ise Xiaomi Mi 10 Pro. İlk olarak Xiaomi Mi 10 özelliklerine yakından bakalım.
Xiaomi Mi 10, tasarımıyla güzel görünen ancak diğer modellerden çok da fark yaratmayan bir akıllı telefon olurken, 6.67 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip. 1080x2340 piksel çözünürlüğünde ekran bulunduran telefonda ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekranda HDR10+ desteği var, ayrıca ekrana ilişkin önemli 3 nokta:
- 90 Hz tazeleme hızına sahip olması,
- 180 Hz dokunmatik tarama hızı bulundurması
- 500 nit parlaklık sağlaması
Android 10 işletim sistemini çalıştıran telefonun işlemcisi ise Snapdragon 865. 8 GB RAM sahibi 128 GB ve 256 GB hafıza seçenekleri ile satışa çıkacak olan Mi 10, ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB'lık depolama alanına sahip farklı bir modeli daha bulunduruyor. Telfonda microSD kart desteği ise yok.
Xiaomi Mi 10, 4780 mAh kapasitesinde bataryaya sahip. 30W'lık hızlı şarj desteği içeren telefon, yine 30W'lık kablosuz şarj destğei sunuyor. Telefonda kablosuz ters şarj özelliği de mevcut ve onun da hızı 10W.
Xiaomi Mi 10 Fiyatı Ne Kadar?
Peki, Xiaomi Mi 10'un fiyatı ne kadar olarak açıklandı? Xiaomi Mi 10 fiyatı 570 Dolar. Ancak bu 8 GB / 128 GB'lık başlangıç modelinin fiyatı. Yukarı doğru çıktıkça fiyat artıyor. Xiaomi Mi 10 Türkiye fiyatı ise henüz belli değil. Açıklandığında onu da sizlere ileteceğiz.
Xiaomi Mi 10 Pro Özellikleri
Peki, Xiaomi Mi 10 Pro ile Mi 10 arasındaki farklar neler? Xiaomi Mi 10 Pro da pek çok açıdan Mi 10 ile benzer bir model. Gerek tasarımı, gerek ekran boyutu ve özellikleri ile Mi 10 ile Mi 10 Pro arasında hemen her şey aynı iken, aradaki tek fark depolama alanı, kameralar ve batarya noktasında karşımıza çıkıyor.
Xiaomi Mi 10 Pro da işlemci olarak Snapdragon 865'i kullanıyor, ekrandı yine 6.67 inç büyüklüğünde ve 90 Hz tazeleme hızına sahip Super AMOLED panele sahip ve yine RAM olarak 8 GB ve 12 GB şeklinde 2 farklı modeli bulunuyor. Ancak hafıza kapasitesi anlamında bu defa modeller 256 GB'tan başlıyor ve ayrıca bir 512 GB'lık seçenek yer alıyor.
Kameralarda ise, ön kamera yine 20 MP. Arka kameralarda ana kamera yine 108 MP. Ancak burada yer alan diğer modüllerde farklılık yer alıyor.
Xiaomi Mi 10 Pro'da Mi 10'a göre ayrıca bir telefoto kamera yer alıyor. 8 MP çözünürlüğünde olan bu telefoto lens ile 10x hibrit zum yapabilen Mi 10 Pro, OIS, lazer otofokus gibi artıların da sahibi.
Üçüncü kamera porte çekimlere odaklanmışken, 12 MP şeklinde bulunuyor; 4'üncü kamera da 20 MP ölçüsünde ultra geniş açılı şeklinde karşımıza çıkıyor.
Son fark telefondaki batarya demiştik. Xiaomi Mi 10 Pro'da 4500 mAh kapasitesinde bir batarya mevcut. 50W hızında şarj olabilen bu batarya, ayrıca 30W gücünde kablosuz şarj desteğine de açık.
Xiaomi Mi 10 Pro Fiyatı Ne Kadar?
Xiaomi Mi 10 Pro, elbette sahip olduğu artılar sebebiyle Mi 10'dan daha yüksek fiyattan başlıyor. Xiaomi Mi 10 Pro başlangıç fiyatı 715 Dolar. Açıkçası 2 model arasında fiyat bakımından önemli bir fark bulunuyor. Elbette bizi ilgilendiren kısmı telefonların Türkiye fiyatları. Xiaomi Mi 10 Pro'nun da Türkiye fiyatı henüz belli değil.
Xiaomi Mi 10 Corona Virüsü Sebebiyle Ertelenebilir!
Her ne kadar Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro telefonlarının tanıtımını dijital ortamda yapmış olsa da, telefonların global çapta yayılması Corona Virüsü salgını sebebiyle biraz zaman alabilir. O nedenle Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro'yu yakın bir tarihte Türkiye'de de beklemiyoruz.
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