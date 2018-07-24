Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite Tanıtıldı!
Çin'in yükselen telefon üreticilerinden Xiaomi, Android One'lı Mi A2 ve Mi A2 Lite'ı tanıttı!
Google'ın unutulmak üzere olan Android One projesine geçen sene Mi A1 ile hayat katan Xiaomi, iki yeni Android One telefonunu tanıttı.
İspanya'da tanıtılan yeni Mi A2 ve Mi A2 Lite, İspanya, Fransa ve İtalya dahil olmak üzere 11 Avrupa ülkesinde satılacak.
İki telefon da Android One ile çalıştığından Xiaomi'nin iOS'u andıran MIUI arayüzünü içermiyor. USB Type-C ile şarj olan telefonlardan 5,99 inç'lik A2, biraz daha üst düzey ve Snapdragon 660 işlemci, 4GB veya 6GB RAM, 32GB, 64GB veya 128GB depolama alanıyla geliyor. Telefonun arka yüzünde 20MP ve 16MP'lik bir çift kamera, ön yüzünde ise 20MP'lik bir kamera var.
Daha uygun fiyatlı model Mi A2 Lite, Snapdrdagon 625 işlemci, 3GB veya 4GB RAM, 32GB veya 64GB depolama seçeneğiyle geliyor. 5,84 inç ekrana sahip olan Lite, arka tarafında 12MP ve 5MP'lik kameralara, önde ise 5MP kameraya sahip.
A2'nin fiyatı 249 euro ile 279 euro arasında değişirken A2 Lite'ın fiyatı 179 euro ve 229 euro arasında değişiyor. Fiyatlar, tahmin edeceğiniz üzere RAM ve depolama seçeneğine göre değişiyor.
Zeynel A. Öztürk
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