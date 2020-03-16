Apple, iPhone 12'de Kamerayı Değiştirecek

iPhone 11, 12 MP ana kameraya sahip. iPhone XS de 12 MP bir ana kameraya sahip. Ve hatta iPhone X da 12 MP ana kameraya sahip. Arada fark görüyor musunuz? Apple ana kamerayı iPhone 11 ve iPhone XS de birebir aynı tutarken, ana kamera teknik olarak iPhone X'den ise çok az bir fark gösteriyor. Ancak bu, 2020 yılında değişecek gibi görünüyor.
Rakipleri 108 MP'lik kameralarla donattığı telefonlarıyla fark yaratırken, Apple'ın da artık değişime uyması şart. Neyse ki, iPhone 12 ile beraber bunu değiştirecek olan Apple, iPhone 12'de muhtemelen ana kamerayı 64 MP boyutuna çıkartacak.
Sızıntıya göre iPhone 12 serisi, ana kamera için Oppo Reno 3 ve Redmi K30'da da kullanılan 64 MP Sony IMX 686 sensöre sahip olacak. Ayrıca ultra geniş açılı kamera ve telefoto kameralarıyla da desteklenecek olan kamera kurulumu, etkileyici bir gece moduna da sahip olacak.
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