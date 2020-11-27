Xiaomi, Üç Aylık Gelir ve Net Kâr Beklentilerinin Üzerine Çıktı

Merkezinde Nesnelerin İnterneti ("IoT") platformu ile birbirine bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlar bulunan Xiaomi Corporation, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren yılın ilk dokuz ay ve geçtiğimiz üç ayı kapsayan denetlenmemiş konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.
Xiaomi başarılı geçen 2020'nin 3. çeyreğinde 15 rekor kırdı:
- Toplam gelir 72,2 milyar RMB'ye ulaşırken, yıllık büyüme oranı %34,5 oldu
- Düzeltilmiş net kar 4,1 milyar RMB'ye ulaşırken, yıllık büyüme oranı %18,9 oldu
- Akıllı Telefon gelirleri 47,6 milyar RMB'ye ulaşırken, yıllık büyüme oranı %47,5 oldu
- Akıllı telefon satışları 46,6 milyon birime ulaşırken, yıllık büyüme oranı %45,3 oldu
- Yurtdışı pazar gelirleri
- Yurtdışı IoT ve yaşam tarzı ürün gelirleri
- Yurtdışı internet hizmetleri gelirleri
- Yurtdışı MIUI MAU (aylık aktif kullanıcı sayısı)
- İnternet hizmetleri reklam gelirleri
- Küresel MIUI MAU (aylık aktif kullanıcı sayısı)
- Smart TV'ler ve Mi Box MAU (aylık aktif kullanıcı sayısı)
- AIoT platformundaki bağlı IoT cihazlarının sayısı (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç)
- Xiaomi'nin IoT platformuna (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bağlı beş veya daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı
- Mi Home uygulaması MAU (aylık aktif kullanıcı sayısı)
- AI Assistant MAU (aylık aktif kullanıcı sayısı)
Xiaomi Corporation tarafından yapılan açıklamada "Grup, 2020'nin üçüncü çeyreğinde güçlü büyüme ivmesini sürdürerek rekor düzeyde üç aylık gelir ve net kâr elde etti. Çeyrek boyunca, çeşitli iş segmentlerinde sürdürülebilir bir büyüme elde ettik ve temel "Smartphone x AIoT" stratejimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Karşıdan esen rüzgara rağmen akıllı telefon ve tüketici IoT platformunu büyütmeyi başardık. Çift marka olmanın getirdiği avantajlarından, kesintisiz teknolojik girdilerimizden ve yol gösterici üç ilkemizden (keşfetmekten ve inovasyondan asla vazgeçme, yüksek fiyat/performans sağlayan ürünler sunmaya devam et ve en havalı ürünleri üret) faydalanarak premium pazarındaki konumumuzu başarıyla sürdürerek akıllı telefon satışlarında bir kez daha dünyada ilk üç sırada yer aldık.
Farklılaştırılmış iş ekosistemimiz, internet hizmetlerimiz ve AIoT terminallerimiz trafik çekmeye ve paraya dönüştürme yeteneğini artırırken dikkate değer bir değer zinciri oluşturmaya devam ediyor" denildi.
Akıllı telefon satışında dünya üçüncüsü
Xiaomi'nin akıllı telefon işi 2020 yılının üçüncü çeyreğinde önemli ölçüde büyürken, gelir ve satışlar açısından da en yüksek seviyelere ulaştı. Hem Çin hem de yurtdışı pazarlarda büyüme ivmesini korudu. Üçüncü çeyrekte akıllı telefon gelirleri 47,6 milyar RMB'ye ulaşırken akıllı telefon satışları %45,3 artarak 46,6 milyon adede ulaştı.
Canalys'e göre Xiaomi, 2020'nin 3. çeyreğinde %13,5 pazar payıyla akıllı telefon satışları açısından dünya genelinde 3. sırada yer aldı. 2020'nin ilk 10 ayında grup, dünya genelinde perakende fiyatıyla Çin'de 3.000 RMB veya üzerinde, yurtdışı pazarlarda ise 300 Euro veya eşdeğerinde 8 milyonun üzerinde akıllı telefon sattı.
Çift marka stratejisini başarıyla uygulayan grup, Çin'de önemli sonuçlar elde ederek hem hacim hem de ortalama satış fiyatında ("ASP") büyüme sağladı. Kamera ve hızlı şarj gibi temel akıllı telefon özelliklerinde sektöre öncülük ederek premium akıllı telefon pazarındaki konumunu başarılı bir şekilde korudu. Canalys'e göre akıllı telefon satışlarında Xiaomi'nin 2019 yılının aynı döneminde %9 olan pazar payı 2020 yılının 3. çeyreğinde %12,6'ya yükseldi ve şirket ilk dört sıradaki yerini korudu.
Diğer taraftan, Xiaomi'nin Çin'deki akıllı telefon ortalama satış fiyatı premium akıllı telefon satışlarının artması nedeniyle yıllık %14,7 artış gösterdi.
Xiaomi, 2020 Bekarlar Günü alışveriş festivalinde Tmall.com, JD.com ve Suning.com'da Android akıllı telefon satışlarında ilk sırada yer aldı. Canalys'e göre 3. çeyrekte dünyanın en çok satan 10 telefonundan 3'ünün markası Redmi oldu.
"Smartphone x AIoT" stratejisinin meyvelerini vermeye başlamasıyla akıllı yaşamda liderliğini sürdürdü
Geniş kullanıcı tabanı ve "Smartphone × AIoT" stratejisiyle desteklenen yeni perakende kanalı yetenekleri sayesinde grubun IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentinde elde ettiği gelir, 2020'nin 3. çeyreğinde %16,1 artışla 18,1 milyar RMB'ye ulaştı. Yurt dışı pazarlarda IoT ve yaşam tarzı ürünlerinden elde edilen gelir, bir önceki yıla göre %56,2 artarak tarihi zirveye ulaştı.
Çin'de Akıllı TV pazarındaki liderliğini sürdüren Xiaomi, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Mi TV Master serisi dahilinde bir dizi amiral gemisi ürünü tanıtarak premium pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırdı. Xiaomi'nin dünya genelindeki Akıllı TV satışları 3,1 milyon adede ulaştı.
All View Cloud'a ("AVC") göre Xiaomi, üst üste yedi çeyrektir Akıllı TV satışında Çin'de 1. sırada yer alıyor ve dünya genelinde ilk 5 şirket arasında yer almaya devam ediyor.
Çeşitli IoT ürünlerinde lider konumunu sürdüren Xiaomi, ürün portföyünü sürekli geliştiriyor ve kullanıcılara bu çeyrekte de yenilikçi teknolojiler sunmaya devam ediyor. IDC'ye göre Xiaomi, akıllı kapı kilitleri, hava temizleyicileri, robot süpürgeler, TWS kulaklıkları ve giyilebilir bileklikler dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde son çeyrek satışları açısından Çin'de ilk 3 arasında yer alıyor.
30 Eylül 2020 itibarıyla Xiaomi'nin IoT (Nesnelerin İnterneti) platformundaki bağlı IoT cihaz sayısı (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 artarak yaklaşık 289,5 milyon adete ulaştı. Ayrıca, şirketin IoT platformuna (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bağlı beş veya daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı ise aynı yılın bir önceki dönemine kıyasla %59 artarak 5,6 milyona ulaştı. AI Assistant "????", aktif kullanıcı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,5 artarak 78,4 milyona ulaştı. Mi Home uygulamasının aktif kullanıcı sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,2 artarak 43,1 milyona ulaştı.
İnternet hizmetlerinden elde edilen gelirler arttı
İnternet hizmetleri segmentinden elde edilen gelir, 2019 yılının aynı dönemine göre %8,7 artarak 5,8 milyar RMB'Ye yükseldi. Yurtdışı internet hizmetleri gelirleri, yıllık %75,6 artarak 700 milyon RMB'ye ulaştı ve toplam internet hizmetleri gelirlerinin %12'sini oluşturdu.
Akıllı telefon satışlarının artmasıyla MIUI aktif kullanıcı sayısı da arttı. Aktif MIUI kullanıcı sayısı Çin'de 109,4'e ulaşırken dünya genelinde %26,3'lük artışla 368,2 milyon oldu.
Grubun reklam gelirleri, para kazanma yeteneklerindeki güçlenme ve yurtdışı reklam gelirlerindeki güçlü büyümeye bağlı olarak rekor artış gösterdi. 2020'nin üçüncü çeyreğinde reklam gelirleri yıllık %13,7'lik artışla 3,3 milyar RMB'ye, oyun segmentinden elde edilen gelirler ise 2020'nin üçüncü çeyreğinde 800 milyon RMB'ye ulaştı.
2020 Eylül ayında, Akıllı TV ve Mi Box aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık %49,9 artış göstererek 35,8 milyona ulaştı. 30 Eylül 2020 itibarıyla ücretli abone sayısı bir önceki yıla göre %28,2 artarak 4,2 milyona ulaştı.
Yurt dışı gelirler ilk kez toplam gelirin yarısından fazla
Xiaomi'nin yurtdışı pazarlardan elde ettiği gelirler, yıllık %52 artarak 39,8 milyar RMB oldu. Şu ana kadar elde edilen en yüksek yurtdışı geliri olan bu rakam toplam gelirin %55'ini oluşturuyor
Canalys'e göre Xiaomi'nin Batı Avrupa'daki akıllı telefon satışları yıllık %107,3 artarak %13,3 pazar payına ulaştı ve ilk defa bu bölgede ilk üç şirket arasında yer aldı.
Xiaomi, %33,9'luk pazar payı ile üst üste üç çeyrektir İspanya'da akıllı telefon satışında liderliğini sürdürüyor. Xiaomi ayrıca Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi çeşitli diğer pazarlarda da hızlı bir büyüme gerçekleştirdi.
Xiaomi, mevcut kanal ağlarını güçlendirirken hücresel taşıyıcı kanallarında önemli ilerlemeler kaydetti. 30 Eylül 2020 itibarıyla Xiaomi, 50 ülkede 100'den fazla alt ağı kapsayan 50'den fazla telekom operatörü ile ortaklık kurdu. Yılın ilk 9 ayında Xiaomi, e-ticaret kanalları aracılığıyla Hindistan haricindeki yurtdışı pazarlarda 10 milyonun üzerinde akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.
Ar-Ge'ye yatırım artıyor
Kendini teknoloji alanındaki ilerlemelere adayan Xiaomi, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için bir dizi araştırma ve geliştirme programında önemli gelişmeler kaydetti.
Xiaomi, 3. çeyrekte devrim niteliğindeki ultra genişbant (UWB) teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji sayesinde akıllı telefonlar etraflarında bulunan cihazlardan gelen sinyalleri algılayabiliyor ve kullanıcılar telefonlarını bu cihazlara doğru tutarak kontrol edebiliyor. Xiaomi ayrıca, 3. Nesil Ekran Altı Kamera Teknolojisini ve 80W Mi Kablosuz Şarj Teknolojisini tanıttı.
Şirket Kasım 2020'de düzenlenen Mi Geliştirici Konferansında (MIDC 2020) açık kaynak kodlu yerleşik işletim sistemi Nuttx üzerine kurulu IoT yazılım platformu olan Xiaomi Vela'yı tanıttı. Xiaomi Vela, sürekli gelişen bir IoT ekosistemi oluşturmak için tüm günlük kullanım senaryolarında bağlanabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor. Xiaomi, aynı etkinlikte akıllı işbirliği, diyalog bazlı yapay zeka ve özelleştirilebilir ses gibi özelliklere sahip yeni nesil yapay zeka destekli asistanı XiaoAi AI Assistant 5.0'ı tanıttı.
Xiaomi'nin şu an 10 binden fazla mühendisten oluşan büyük bir mühendislik ekibi bulunuyor. Grup, Ar-Ge yeteneklerini güçlendirmek ve yatırımlarını ilerletmek için daha fazla mühendis işe almaya devam edecek. Grup kamera, ekran, hızlı şarj, kablosuz şarj, ses, IoT platformu, bağlantı, yapay zeka, sesli etkileşim, 5G/6G, büyük veri, bulut tabanlı hizmetler, iş akışı yönetimi sistemi, akıllı üretim ve dijitalleştirme gibi alanlarda Xiaomi'nin teknoloji alanındaki öncülüğünü daha da ileri taşımayı hedefliyor.
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