Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonu, Galaxy Z Flip'ten "Esinlenebilir"

Geçtiğimiz hafta Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hem katlanabilir hem sarılabilir ekranlı telefon yapma üzerine planları olduğunu öne süren bir patent ile karşılaşmıştık. Ancak görünen o ki, şirketin üzerinde çalıştığı tek katlanabilir telefon tasarımı bu değil. Zaten aslında daha önce de şirketin 7 farklı tasarım üzerinde çalıştığına ilişkin söylentiler ortaya çıkmıştı ki, şimdi de bunlar detaylanıyor.
Yayınlanan yeni bir rapora göre Xiaomi, gerçekten de cüzdan şeklinde katlanabilir bir akıllı telefon yapma planını işliyor. Bilindiği gibi bu tasarım şekline sahip katlanabilir akıllı telefon olarak Samsung Galaxy Z Flip'i görmüştük. Kapaklı telefon tasarımını temel alan Galaxy Z Flip, böylece çok yakında bir rakiple karşılaşabilir.
Sızan patent bilgileri, Xiaomi'nin de tıpkı Galaxy Z Flip gibi çift kamera kurulumuyla birleştirilmiş bir dış kapak üzerinde çalıştığını ve burada yine bildirimleri görüntülemek adına 2'inci bir ekran bulunduracağını öne sürüyor. Telefonda bulunacak çift arka kamera modülünün telefoto lens olmadan gelmesi beklenirken, bunun yerine geniş açılı lens konumlanabilir. Bu arada telefonda birincil kamera 108 MP çözünürlüğünde de olabilir.
Raporda daha irili ufaklı bilgi yer alırken, elbette bunların hiçbirinden şu aşamada emin olamıyoruz. Patent örneğinin biraz daha olgunlaşması ve telefonun somut örneklerle karşımıza çıkmaya başlamasıyla daha fazla şey paylaşabiliriz.
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