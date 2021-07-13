Samsung, Galaxy S22'yi "Buhar Odası" ile Soğutacak

Samsung, amiral gemilerinde buhar odaları kullanmaya yabancı değil. Şirket daha önce bunu Galaxy S10 Plus'ta uygulamıştı, ancak bu yöntem biraz gelişigüzel şekilde karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise yayınlanan yeni bir rapor, Güney Koreli şirketin gelişmiş ısı borusuna sahip buhar odalarını telefonlarına geri getirmeyi planladığını ortaya koyuyor.
Raporda, Samsung'un 2022 yılı içinde tanıtılması planlanan Galaxy S22 serisinde soğutmayı, buhar odası sistemine emanet edeceği yazılmış. Öte yandan aynı yıl içinde tanıtılması beklenen Galaxy Note 22 ve Galaxy Z Fold 4'te de aynı yöntem kullanılabilir.
Akıllı telefonlarda soğutmaya destek sağlaması için geliştirilen buhar odası sistemini daha çok oyunculara özel telefonlarda görmüştük. Aslında Note 20 ve Note 20 Ultra telefonlarında da uygulanmış birden fazla soğutma sistemi varken, bunların bazılarında bakır buhar odaları, bazılarında ise ısıyı emen grafit termal petler kullanılmıştı. Fakat Galaxy S22 ile beraber tam bir buhar odası sisteminden bahsedebileceği gibi duruyor.
Buhar odası sistemi, içinde az miktarda sıvı bulunduran bir bölümden oluşuyor. Bu sıvı, cihaz ısındığında ısıyı emiyor ve gaza dönüşüyor. Daha sonrasında ise ısı boruları aracılığıyla bir başka bölmeye taşınırken, orada soğutularak yoğunlaşıyor ve yeniden geri dönüşümü sağlanıyor. Bu şekilde daha geniş alanların soğutulması sağlanırken, geleneksel yönteme göre hız kazandırması da sistemin önemli bir diğer avantajı.
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