Samsung, Galaxy S22'yi "Buhar Odası" ile Soğutacak

Samsung, Galaxy S22 serisinde, bugünün pahalı oyuncu telefonlarında gördüğümüz özel bir sisteme geçebilir: Galaxy S22, "buhar odası" ile gelecek!

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy S22'yi Buhar Odası ile Soğutacak

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