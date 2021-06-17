Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonundan Nihayet Bazı Detaylar Geldi

Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir telefonları hakkında bir miktar fikrimiz olsa da, Xiaomi, Oppo, Vivo gibi markaların sıradaki katlanabilir telefonları hakkında çok az bilgi var.
Ancak, yaklaşan katlanabilir telefonlardan biri hakkında ilk kez daha fazla ayrıntı almayı başardık. Bilinen bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunun bu yıl Mart ayında piyasaya sürülen Mi Mix Fold'a göre çeşitli iyileştirmelerle geleceğini söylüyor.
MyFixGuide tarafından hazırlanan bir habere göre, Digital Chat Station özellikle yaklaşmakta olan cihazdaki geliştirilmiş menteşe mekanizmasından bahsediyor. Ayrıca, henüz hakkında pek bir bilgimiz olmayan "proaktif ekran altı teknolojisi" dikkat çekiyor.
Xiaomi'nin ikinci katlanabilir telefonunun, önceki beklentilerle uyumlu olarak bu yıl, Çin'de 4. çeyrekte piyasaya sürülebileceği öneriliyor. Bu ultra modern akıllı telefon, iddiaya göre 5.000 mAh pil ve 108 megapiksel sensör ile birlikte gelecek; Snapdragon 888 çip setine sahip olacak.
İçerideki yenilikler bir yana, telefonun dış görünüş olarak ilk modele benzeyeceği de sızıntıda yer alıyor. Telefonun iç kısmında hala büyük bir ekran bulunabilirken, nispeten daha küçük ikincil ekran dış kabuğa yerleştirilebilir.
Ayrıca Samsung'un Xiaomi'ye katlanabilir iç ekran sağladığı ve 120Hz yenileme hızıyla gelebileceği, harici ekranın ise Visionox tarafından sağlanacağı ve 90Hz yenileme hızıyla gelebileceği de söyleniyor.
Xiaomi'nin bir sonraki katlanabilir telefonunun haberi heyecan verici olsa da, telefona erişim ile ilgili pek çok soru cevapsız kalıyor. İlk nesil katlanabilir telefon tanıtıldığında, Xiaomi'nin Global Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain, olası bir Hindistan yayımına işaret etmişti, ancak bu cephede de herhangi bir gelişme yaşanmadı...
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