Samsung Galaxy S22 Hakkında Şimdiye dek Bildiğimiz Her Şey

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S22 hakkında bugüne kadar çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Yeni seride 3 model olacağını biliniyor, peki, yeni telefonlar hakkında başka bilinenler neler? Bu makalemizde Galaxy S22 serisi hakkında bugüne kadar ortaya çıkan kayda değer her şeyi bir araya getiriyor.
Samsung, Galaxy S22 serisini muhtemelen Ocak 2022'te tanıtacak. Geçtiğimiz yıl Galaxy S21 serisini de ocak ayında tanıtan şirket, böylece 1 yılın ardından yeni amiral gemisini piyasaya çıkartacak. Tabii ki daha önümüzde uzunca bir süre var ve bu süre içinde Galaxy S22 serisi ile ilgili daha pek çok sızıntı duyacağız.
Bugüne kadar yeni seri hakkında ortaya çıkan sızıntılar elbette Samsung tarafından doğrulanmış değil. O nedenle aşağıda yazacağımız her şey olabilir de olmayabilir de. Fakat tüm bunların sızan bilgilerden derlendiğini –ki pek çoğu sağlam kaynağa dayanıyor- unutmayın.
Galaxy S22 Ekranı Nasıl Olacak?
Söylentiler, Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ın ekranının Galaxy S21 ve Galaxy S21+'tan biraz daha küçük olacağına işaret ediyor. Ayrıca diğer söylentiler, Galaxy S22 Ultra'nın da özel bir LTOP panele sahip olacağını söylüyor. Buna göre yeni seride yalnızca Galaxy S22 Ultra'nın ekran tazeleme hızı uyarlanabilir olacak.
Galaxy S22 ekranının 6.06 ila 6.1 inç boyutlarında olacağı belirtilirken, Galaxy S22+'ın ekranının ise 6.5 ila 6.6 inç arasında olacağı düşünülüyor. Buna karşılık ise Galaxy S22 Ultra'nın ekranı 6.8 inç boyutunda olacak.
Galaxy S22 Tasarımı Nasıl Olacak?
Samsung'un Galaxy S serisinin tasarımını bir sonraki adımda nasıl evrileceğinden emin değiliz ve aslında şu an bu konu hakkında konuşmak için biraz erken. Bugüne kadar özellik anlamında detaylar belli olmuş olsa da, tasarım konusunda pek sızıntı yok. Yalnızca Galaxy S22 Ultra'nın arka yüzeyinin cam olacağına ve Galaxy S22 ile Galaxy S22+'ta ise polikarbonat malzeme kullanılacağına ilişkin bir bilgi var.
Galaxy S22 Kamerası Nasıl Olacak?
Galaxy S22 serisi, Samsung'un iPhone 12 Pro Max'e benzer şekilde sensör kaydırmalı kamera teknolojisini benimseyen ilk serisi olabilir. Bu teknoloji, lens yerine kameranın sensörünü sabitliyor ve böylece daha gelişmiş bir görüntü kalitesi ile daha iyi stabilizasyon sağlıyor.
Buna ek olarak Galaxy S22, Japon optik üreticisi Olympus'un yardımıyla geliştirilen kameralara sahip olacak, şirketin ilk amiral gemisi serisi olabilir. Ancak iddia edilen iş birliği ile ilgili şu an pek çok şey belirsiz.
Son olarak Galaxy S22 muhtemelen serisinde ekran için kamera teknolojisini göreceğiz. Telefonda ön kamera ekran altına entegre edilecek.
Galaxy S22 Donanımı Nasıl Olacak?
Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi elbette yine güçlü özelliklerle donatılacak. Serinin bazı modelleri Exynos işlemciden güç sağlayacakken, diğerleri Qualcomm tarafından sağlanacak tepe model işlemciden güç alacak.
Yeni nesil Snapdragon yonga seti ile ilgili sızıntılar ise, yeni işlemcide ARMv9 mimarine ayalı Kyro 780 özel CPU çekirdeklerin ve bir Adreno 730 grafik yongasının kullanılacağını ortaya koyuyor. Öte yandan işlemci 4 kanallı LPDDR5 RAM ile uyumlu olacak.
Exynos tarafında ise, Samsung tarafından geliştirilen Exynos 2200'de AMD grafik işlemciyle beraber üst seviye bir oyun deneyimi sunulması bekleniyor.
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