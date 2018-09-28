Xiaomi'nin Dev Logosu Rekorlar Kitabında!
Çinli dev, rekorlar kitabına ilginç bir rekorla girmeyi başardı!
Akıllı telefonları ile satış rekorları yakalayan ve elektronik sektöründe de genişleyen dev Çinli üretici Xiaomi, dünyanın en prestijli kitabına da ilginç bir giriş yapmayı başardı.
Xiaomi, görünüşe bakılırsa yakaladığı satış rekorları ile kalmamakta kararlı. Rekorlarına bir yenisini ekleyerek Guiness'e giren Çinli dev, bunu dünyanın en büyük mozaik logosunu yaparak başardı.
Xiaomi'nin son iki gündür kutlamak için fazlasıyla başarı yakaladığını söylemek mümkün. Mozaik rekoru ile birlikte şirket Bengaluru'da da bizzat şirket tarafından işletilen bir mağaza açtı.
Mağazada dikkat çeken unsur ise ürün yelpazesinin akıllı telefonlar ile sınırlı olmaması. Xiaomi, artık sadece bir akıllı telefon devi değil. Yeni bir akıllı TV serisi üretmeye başlayan şirket, Mi LED TV 4 PRO (55-inç), Mi LED TV 4A PRO (49-inç), ve Mi LED TV 4C PRO (32-inç) televizyonlarını da mağazada satışa sundu.Televizyonlar, PatchWallOS adı verilen Android Oreo tabanlı bir işletim sistemi kullanıyor. Televizyonlarda ayrıca Chromecast ve Google Assistant desteği de mevcut. Televizyonlarda Hindistan'a özel içerikler de yer alacak.
Mi LED TV 4 PRO, 55 inçlik LED ekranı, şık tasarımı ve 4.9mm'lik ince profili ve çift 16W Stereo hoparlörleri ile dikkat çekiyor. DTS-HD destekli ses sistemi, etkileyici ve sinematik bir deneyim sunuyor.
Mi LED TV 4 A PRO 1080p panelle gelirken, 4C PRO ise 32 inçlik 1366 x 768 HD panel kullanıyor. Tüm televizyonlarda 12 butonlu basit bir Mi Kumanda da bulunuyor.
TV ürünlerinin yanında Xiaomi ürün yelpazesinde bulunan hava temizleyicisi seçeneklerini de genişletiyor. Mi Air Purifier 2S'i çıkaran firma, popüler spor bandı Mi Band'ın üçüncü neslini de tanıttı.Bu ürünler önceki ürünlerin yerini alırken, Xiaomi'nin yeni tanıttığı Mi Trolley ve Mi Home Security Camera 360 da şirketin ürün kataloğuna katılan yeni ürünlerden.
Mi Band 3 artık telefondan gelen bildirimleri de göstebilecek. 50m'ye kadar suya dayanıklı olan spor bandı, geri sayım özeliği ve titreşimli alarm ile geliyor.
Mi Air Purifier 2S, yeni tasarımıyla birlikte PM2.5 seviyesi, fan hızı, hava kirlilik seviyesi ve fazlasını gösteren bir OLED ekrana kavuşuyor. Bunun yanı sıra 360 derece silindirik filtre 0.3µm'ye kadar olan küçük partikülleri filrelemeyi vaat ediyor. Cihaz, saatte 310 metrküp havayı her yönden alarak temizliyor ve bu sayede 21 metrekarelik bir odayı 10 dakikada temiz havaya kavuşturuyor.Cihaz Mi Home uygulaması veya Google Assistant ile Alexa gibi dijital asistanlar aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor.
Mi Home 360 ise tam teşekküllü bir güvenlik kamerası. 360 derecelik görüş alanında hareket eden herhangi bir cismi tespit edebilen kamera, gece görüş kamerasına ve çift yönlü ses aktarımı yeteneğine sahip. 1080p çözünürlükte görüntü alan kamerada 64GB'a kadar microSD kart veya çevrimiçi sunucuya görüntü aktarımı yapılabiliyor.
Son olarak Mi Luggage isimli ürün ile Xiaomi'nin en ilginç ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli polikarbonat materyalden imal edilen bu akıllı valizin tekerlekleri her zeminde gürültüsüz ilerleyebiliyor. Özel tasarımlı kombinasyon kilit ise TSA onaylı.
Yeni ürün yelpazesi ile Xiaomi, Mi.com, Amazon, Flipkart ve Mi Mağazaları'nda satışlarına devam edecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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