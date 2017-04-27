Xiaomi'nin kaynakları ABD ve Avrupa için yeterli değil.
Çinli telefon devi Xiaomi, ABD ve Avrupa için kaynaklarının yeterli olmadığını söyledi...
Xiaomi, geçtiğimiz birkaç yıldır akıllı telefon üretmekte ve bazı ürünlerinin oldukça dikkat çekici oldukları rahatlıkla söylenebilir. Ancak söz konusu olan Xiaomi olduğunda her zaman ufak bir ayrıntı bulunuyor ve bu ayrıntı, ürünlerin asla ülkenizde sunulmayacak olması. Eğer bir Xiaomi ürünü istiyorsanız, çoğu zaman "gri market" olarak adlandırılan yollarla üçüncü parti bir satıcıdan almanız gerekiyor. Her ne kadar bu konuda bazı adımlar atılacak gibi gözükse de, Asya dışındaki bölgelerdeki gelişim oldukça yavaş ilerliyor.
Firmanın küresel VP'si Hugo Barra'nın konumunu alan Kıdemli Yardımcı Başkan Wang Xiang yakın bir süre önce yaptığı röportajda Xiaomi'nin ABD'de veya Avrupa'da satışa sunulması için bir zaman aralığı vermekten kaçınmaktaydı.
Her ne kadar firma ana bölgesinden farklı diğer bölgelere hizmetini götürmek istese de, şu anda kaynaklarının yeterli olmadığını belirtiyor. Tabi ki firma OnePlus, Huawei veya Honor'ın yolunu tercih ederek, kilitleri açılmış telefonları direkt olarak sunmayı seçebilir. Bununla beraber firma, GSM operatörleri ile yıllar içerisinde kurduğu ilişkileri tehlikeye atmak istemiyor.
Levent Öztürk
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