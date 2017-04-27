Xiaomi'nin kaynakları ABD ve Avrupa için yeterli değil.

Çinli telefon devi Xiaomi, ABD ve Avrupa için kaynaklarının yeterli olmadığını söyledi...

Xiaomi kaynakları diğer kıtalara yetmiyor...

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