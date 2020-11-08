XPG SPECTRIX D50 Xtreme Hız Aşırtma Potansiyelini Kanıtladı

GIGABYTE B550 VISION D anakart ve AMD Ryzen işlemci kullanılan testte 5400Mt/s hıza ulaşan D50 Xtreme hız aşırtma (overclock) ile yüksek performansını çok daha yukarılara taşıyabileceğini gösterdi.