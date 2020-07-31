XPG Yeni PC Bileşenlerini ve Aksesuarlarını Vitrine Çıkardı

XPG yeni PC bileşenlerini ve aksesuarlarını vitrine çıkardı. XPG'nin duyurusunu yaptığı yeni ürünler arasında VENTO serisi işlemci fanı, PRIME ARGB LED şerit ve PYLON serisi yeni güç kaynağı ailesi bulunuyor. İşte yeni XPG ürünlerinin özellikleri ve fiyatları.