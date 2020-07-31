XPG Yeni PC Bileşenlerini ve Aksesuarlarını Vitrine Çıkardı

Oyuncular, donanım meraklıları ve profesyonel esporcular için yüksek performanslı ürünler sunan XPG, Bronze sertifikalı yeni PYLON PSU ailesini, VENTO işlemci fanlarını ve PRIME ARGB LED şeritlerini duyurdu.
Yeni XPG PYLON Güç Kaynağı
Yıl içerisinde çıkardığı XPG CORE REACTOR güç kaynağının başarısının ardından markanın ikinci PSU modeli daha geniş bir yelpazedeki kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahip. 80 Plus Bronze sertifikasını almayı başaran ürün %89'luk çevirim verimliliğiyle Gold seviyesindeki güç kaynaklarına yakın bir performans sunuyor. Aralıksız olarak 7/24 çalışmak üzere tasarlanan XPG PYLON farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 450W, 550W, 650W ve 750W olarak dört farklı Watt seçeneğiyle geliyor.
Intel'in sene başında duyurusunu yaptığı yeni nesil güç kaynağı standartlarına uygun olarak üretilen XPG PYLON, uzun yıllar stabil ve verimli çalışma garantisi veriyor. Orta ve üst seviye grafik kartlarıyla işlemcileri destekleme kapasitesine sahip olan ürün kullandığı 105°C Japon malı kapasitörler ile güvenilirlik konusunda da kullanıcılarını memnun edecek kalitede. Ürünün 120mm büyüklüğünde Fluid Dynamic Bearing tipteki fanları ise farklı yük seviyeleri altında bile sessiz bir çalışma sunuyor.
XPG VENTO Fan Ailesi
XPG'nin yeni VENTO 120 ve VENTO 120 ARGB fanları, kullanıcılara rahatsız edici fan gürültüsü olmadan yüksek soğutma kapasitesi sunuyor. Her iki fan modeli de 1200RPM hızda çalışırken 45,3 CFM (Feet küp/ dakika) hava akışı sağlayabiliyor. Özel tasarım bilye yatağı sayesinde yalnızca 23 desibel gürültü yaratan ürün, 40 derece sıcaklıkta 40,000 saat MTTF değeri vadediyor. İki modelden VENTO 120 ARGB ise sistemini sessizce serinletirken kasasını renklendirmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Ürünün üzerindeki 9 adet LED'in aydınlatma efekti, önde gelen anakart üreticilerinin RGB kontrol yazılımları aracılığıyla değiştirilebiliyor.
XPG PRIME ARBG LED Şerit
XPG PRIME ARGB LED şerit sistemlerini RGB aydınlatma ile süslemek isteyen kullanıcılara çekici bir alternatif sunuyor. Ön tanımlı 8 rengi ve 4 adet aydınlatma efekti bulunan ürün, üzerindeki 5050 yonga seti sayesinde güçlü bir parlaklık verebiliyor. Ayrıca, önde gelen anakart üreticilerinin RGB kontrol sistemleriyle uyumlu olması adına XPG PRIME ARGB LED şeritte SK6812 LED'ler kullanıldı. 120cm uzunluğundaki LED şerit mıknatıslar veya macun tipindeki yapıştırıcılar ile kolaylıkla kasa içine monte edilebiliyor.
XPG PYLON için tavsiye edilen uluslararası satış fiyatı modele göre 49.99 USD ila 79.99 USD arasında değişirken, XPG VENTO ve VENTO ARGB için tavsiye edilen satış fiyatı 7.99 USD ve 16.99 USD olarak belirlenmiş. XPG PRIME ARGB LED şerit için tavsiye edilen satış fiyatı ise 39.99 USD. Ürünlerin Türkiye'deki satış tarihi ve fiyatı ise ileri bir tarihte açıklanacak. XPG ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için xpg.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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