HP OMEN ve Pavilion PC'leri Tanıttı! Oyuncular Bu Cihazlarla Nefes Alacak!

HP, oyunlarda üstün performans sunacak şekilde tasarlanan OMEN 25L ile 30L masaüstü bilgisayarlarını ve Omen 15 bilgisayarını tanıttı. Ayrıca gaming serisinin ilk 16'' dizüstü bilgisayarını tanıtan HP, günümüzün oyuncularının cihazın sınırlarını zorlayarak oyunlarını en iyi şekilde oynamalarını sağlayacak şekilde ürünleri tasarladı.
HP Tüketici Kişisel Sistemleri Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Kevin Frost, konuyla ilgili şunları söyledi: "Arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle sosyal bağlantılar kurmanın çok önemli olduğu bu zamanda OMEN markasını geliştirmeye, donanım ve yazılım çözümlerinden oluşan birinci sınıf ekosistemimizi büyütmeye devam ediyoruz. En yeni OMEN oyuncu masaüstü bilgisayarlarında bulunan Cooler Master, Western Digital'ın WD_Black'i ve daha fazla HyperX® seçeneği ile oyuncuların en sevdikleri oyunlarda ilerleyebilmeleri için en iyi araçları sunmaya devam ediyoruz."
YÜKSEK PERFORMANS SUNACAK ŞEKİLDE TASARLANDI
Yenilenmiş soğutma sistemi ve microATX anakart standartlarıyla uyumlu OMEN masaüstü bilgisayarlar, 25 litre ve 30 litre seçenekleriyle oyunculara istedikleri donanımı kullanma esnekliği sunuyor. 30 litrelik modelin de dahil olduğu kasa seçeneklerinde güçlendirilmiş camlı ön çerçeve ve EMİ kaplamalı cam yan paneller yer alıyor Yeni masaüstü bilgisayarların özellikleri arasında aşağıdakiler yer alıyor:
- Güçlü Performans: NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti veya AMD Radeon™ RX 5700 XT'ye varan grafik seçenekleriyle oyuncular hiçbir kareyi kaçırmıyor. 5.3GHz'e ulaşabilen 10 çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip 10. Nesil Intel Core i9-10900K ile en yeni AMD Ryzen™ 9 9300 masaüstü işlemcisi seçenekleriyle bir oyunun ihtiyaç duyduğu tüm güç sağlanıyor. "Zen 2" çekirdek mimarisini kullanan AMD'nin işlemcilerinde 7nm işleme teknolojisi bulunuyor.
- Üst Düzey Bileşenler: Cooler Master, işlemciler için 92mm hava veya 120mm sıvı soğutucu ve 750W Cooler Master 80 PLUS Platinum PSU'ya varan seçeneklerle ilk defa OMEN cihazlarında yer alıyor. Kasanın içi, RGB ışıklandırmaya sahip HyperX® FURY DDR4-3200Mhz XMP'nin 64GB'lık versiyonuyla renkleniyor. 2TB WD_Black PCIe M.2 SSD'ye varan üst düzey depolama seçenekleriyle kullanıcılar en önemli dosyalarına çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.
- OMEN Command Center Entegrasyonu: Ön logo, arka fan, iç ışıklandırma, CPU soğutucusu, hafıza ve grafik bölgeleri olmak üzere toplam 6 alanın ışıklandırmasını 5 özel mod'la yönetebiliyor. Akıllı hız aşırtma (overclock) özelliği de patentli bir algoritmayı kullanarak CPU için en uygun ayarları belirliyor, otomatik olarak hızı aşırtıyor ve bu sayede mümkün olan en iyi performansı sunuyor. Fan Kontrol özelliği de soğutma kontrolüne sessiz, normal ve turbo ayarlarını ekliyor. En yeni OMEN Command Center ile Remote Play (Uzaktan Oynama), My Games (Oyunlarım), Profiles (Profiller), Coaching (Eğitim) ve Rewards (Ödüller) özellikleri geliyor.
ÜSTÜN OYUN DENEYİMİ İÇİN TASARLANDI
OMEN 27i oyun monitörü
DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini barındıran Nano IPS panel ile birlikte geliyor ve sRGB'ye kıyasla yüzde 25 daha geniş renk gamı sayesinde daha derin renk tonları ve doğru renkler sunuyor. Aynı zamanda yüzeysel açılarda renk bozulmalarını da engelliyor.
- Parlaklık: Quad HD (2560x1440) çözünürlük ve 350 nit değerindeki parlaklık ile bu monitör, oyunları üst seviyeye taşıyor.
- Üstün Görseller: NVIDIA® G-SYNC® uyumluluğu sayesinde ekran takılmalarını, gecikmeleri ekran yırtılmalarını ortadan kaldırıyor.
- Güçlendirilmiş Yapı: Siyah renge sahip yüksek performanslı 27 inç diyagonal monitörde çift sütunlu ayarlanabilir ayaklık ve dört adet kullanımı kolay yükseltilebilen girişle birlikte geliyor. Ek olarak arka tarafta yer alan elmas şeklindeki ışıklandırma da OMEN Command Center'dan yönetilebiliyor. Patentli nişan destek özelliği de özel şekilli ve renkli göstergeler oluşturuyor.
SÜRÜKLEYİCİ DENEYİM VE PERFORMANS İÇİN TASARLANDI
En yeni OMEN 15, her nesilde daha da küçülen ve yeniden tasarlanan kasasıyla minimalist bir tasarım sunuyor ve maviden yeşile geçiş yapan OMEN'in yeni elmas logosunu taşıyor. OMEN 15, yüzde 8 daha kısa ve yüzde 11 daha ince kasasıyla daha fazla güç sunuyor. Dizüstü bilgisayarda aynı zamanda Mika Gümüşü ve Gölge Siyahı renk seçeneklerinin yanı sıra tüm tuşlarda opsiyonel RGB ışıklandırma imkanı bulunuyor. Ek özellikler:
- Kazandıran Performans: MAX-Q Tasarımı ile NVIDIA® GeForce® RTX™ 2070 Super'e varan seçeneklerle gelişmiş grafikler sunuyor. 10. Nesil Intel® Core™ i7 H Serisi işlemcilere varan seçeneklerin yanı sıra AMD Ryzen™ 7 H Serisi işlemci seçenekleriyle AMD'nin işlemcilerinin ilk defa kullanıldığı bu OMEN dizüstü bilgisayar, masaüstü seviyesinde performansla oyunlara da güç veriyor. 32 GB DDR4'e varan RAM seçenekleriyle birden çok işi aynı anda kolaylıkla yapabiliyor. Cihaz aynı zamanda aralarında RAID 0'ı destekleyen 1TB'a varan PCle SSD veya çift PCle SSD ile yükleme sürelerini de en aza indiriyor.
- Gelişmiş Görseller: Oyun seanslarında daha stabil bir kullanım için 180 derece düz olabilen menteşeli tasarımla desteklenen 15.6'' diyagonal ekran sunuyor. OLED UHD 120 Hz veya FHD 300 Hz seçeneğinin yanı sıra seçili yapılandırmalarda NVIDIA G-SYNC™ teknolojisi de yer alıyor. Seçili yapılandırmalarda yer alan Thunderbolt™ 3 ile birden çok kanalda yayınlanan HD ve 4K videoların da sorunsuz bir şekilde oynatılmasını sağlıyor.
Termal İnovasyonlar: HP, sektörde ilk defa bir oyuncu dizüstü bilgisayarında IR termopil sensörünü kullanarak termal verimliliği iyileştiriyor, sabit ancak sessiz fan kontrolü sunuyor ve OMEN Command Center bünyesindeki Dinamik Güç özelliğinden en fazla performansın elde edilmesini sağlıyor. OMEN Tempest Soğutma Teknolojisi de geniş havalandırma açıkları ve 12 V fanıyla parçaların son derece soğuk olmasını sağlıyor. Üç taraflı hava tahliye imkanı da 5 yönlü hava akışı sağlıyor ve dizüstü bilgisayarın masaüstü seviyesinde CPU performansı sunuyor.
- OMEN Command Center Güncellemeleri: Batarya ömrünü 12,5 saate kadar artırarak filmlerin kolayca izlenmesini ve uzun süre iş yapılmasını sağlayan OMEN Command Center, medya içeriklerini oynatırken veya internette gezinti yaparken Graphics Switcher ile verimliliği maksimum seviyeye çıkarıyor. OMEN Command Center'da yer alan Performans Kontrolü sayesinde performans özelleştirme imkanını bir üst seviyeye çıkıyor. Bu sayede cihazın ısısı ve fan hızı da kolayca kontrol altında tutulabildiği gibi, performans modu sayesinde CPU ve GPU'nun gücü yüzde 17 artabiliyor.
OMEN Vector Fare ve OMEN Vector Essential Fare'de PixArt ile birlikte geliştirilen ve ergonomik hafif tasarımı ve pürüzlü kauçuk dokunma alanlarıyla uzun oyun seanslarında konforlu bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar, cihazların OMEN Command Center entegrasyonu sayesinde 16,8 milyon renk arasından RGB ayarlayabiliyor, altı programlanabilir tuşun fonksiyonlarını seçebiliyor ve DPI'ı belirleyebiliyor.
OMEN Vector Fare: espor seviyesinde OMEN Radar 3 sensöre sahip fare, yüzde 99 doğrulukla 16.000'e kadar DPI seçeneği sunuyor. Aynı zamanda 400 IPS, hızlandırma ve otomatik kalibrasyon imkanı da sunuyor. Farede 50 milyon tıklama ömrüne sahip Omron tuşlar ve dolanmayı engelleyen örgülü kablo bulunuyor. Farenin altında yer alan özel bölmeye eklenebilen 25 grama varan ağırlıklarla daha kontrollü bir kullanım sağlıyor.
OMEN Vector Essential Fare: OMEN Radar 1 sensörüne sahip olan ve 7.200'e kadar DPI destekleyen bu 88 gram ağırlığındaki hafif fare, 20 milyon tıklanmaya dayanan tuşlarıyla tüm gün süren oyun deneyimi için gerekli hızı ve kontrolü sunuyor.
OMEN Dyad Kulaklık, OMEN serisinde yer alan ilk kulaklık olmasıyla öne çıkıyor. Dengeleme armatürüne sahip çift sürücü teknolojisine sahip bu kulaklık, oyun sırasında ihtiyaç duyulan tüm sesi güçlü ve dengeli bir şekilde sunuyor. Üç farklı kanca seçeneği ve dört farklı kulaklık mantarı sayesinde özel ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Kulaklık mantarlarından birisi Comply™ premium kulaklık mantarı olup, kulaktan çıkmayacak, kulağı rahatsız etmeyecek ve ses kalitesi için kulağı en iyi düzeyde kapatacak şekilde tasarlandı.
BÜYÜK EKRAN, AZ YER KAPLIYOR
Dünya çapında 1 milyardan fazla oyuncu var ve oyuncu sayısındaki artış sayısı rekor yapmış durumda. Bu yüzden HP Pavilion Gaming portföyü de oyun, video düzenleme ve içerik yaratma alanlarında üstün performans sunarak hem işi hem de oyunu destekliyor.
Yeni HP Pavilion Gaming 16 dizüstü bilgisayar, şirketin 16'' ilk diyagonal oyuncu PC'si olmasıyla öne çıkıyor. 10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemciye ve Max-Q tasarımlı NVIDIA® GeForce® RTX 2060'a varan seçeneklerin yanı sıra açılı ve siyah bir kasaya sahip. İnce çerçeve ve 300 nit değerindeki IPS seviyesinde ekran da 1080p çözünürlükte 144 Hz'e kadar hızlı yenileme hızı sunuyor. Güvenilir oyun ve içerik yaratma için tasarlanan son derece portatif cihaz, aynı zamanda OMEN Command Center bulunan ilk Pavilion Gaming dizüstü bilgisayarı. Wi-Fi 6 seçeneği de her yerde güvenilir bir bağlantının korunmasını sağlıyor.
EĞİMLİ MONİTÖR, ÜSTÜN SES DENEYİMİ SUNUYOR
En iyi oyun deneyimi için eğimli monitörün de dahil olduğu HP Gaming serisi ekran ve aksesuarlar, tasarımlarıyla evlerde bulunan kurulumları tamamlıyor.
- HP X24c Gaming Monitör, HP'nin bugüne kadar sunduğu en yüksek eğim değeri olan 1500R eğriliğe sahip. Bu sayede ekranın köşeleri, oyuncuya çok daha yakın oluyor. Full HD ekrana sahip monitör, AMD FreeSync™ Premium sertifikaya sahip ve 144 Hz yenileme hızının yanı sıra 4 ms tepkime süresine sahip. Kullanıcılar, bu ekranla FPS sayacını ve özelleştirilebilir nişangah yardımcısını kullanabiliyor. Ek olarak, tepkime sürelerini belirleyebiliyor ve OMEN Command Center entegrasyonu sayesinde ekran modunu da seçebiliyor.
- HP X1000 Kablosuz Gaming Kulaklığı da 20 saate varan kablosuz deneyim sunuyor. Kalın kulak yastıkları ve başlık tarafındaki yumuşak kısım, 50mm büyük sürücüyle desteklenen 7.1 sanal çevresel ses deneyimi sağlıyor. Kulak üzerindeki tuşlara kolay erişim ve ekolayzır ayarları da OMEN Command Center üzerinden yönetiliyor ve ses tamamen kullanıcının kontrolünde oluyor.
- HP Gaming Hoparlör X1000 30 W RMS ve üstün bas için bir subwoofer'ın bulunduğu 2.1 bir sistem olup, masa üstünde ses deneyimi sunuyor. OMEN Command Center üzerinden kontrol edilebilen RGB ışıklandırma seçeneği ve ayarlanabilir ekolayzır, oyundaki alanın gerçekçi bir şekilde yansımasını sunarken, üzerindeki 3.5mm AUX ve USB-A girişi de PC, akıllı telefon veya tablet gibi birçok cihazın hoparlöre bağlanabilmesini sağlıyor.
HP Inc. Oyun ve Espor Yöneticisi Judy Johnson, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Oyunlar hem eski hem de yeni oyuncuların eğlenmek, sosyal bağlantı kurmak ve rahatlamak ilk tercihi haline geliyor. HP olarak OMEN Command Center'ın yanı sıra geniş oyun portföyümüzde bulunan inovatif özelliklere sahip gelişmiş deneyimler sunan birinci sınıf ekosistemimizi büyüterek ve geliştirerek, kullanıcılarımızın oyunlarında ilerlemesini sağlamaya devam ediyoruz."
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