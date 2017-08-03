Yapay Zeka, Kendi Özel Dilini Geliştirdi

Facebook'un chat robotları, kendi aralarında özel bir dil geliştirdi! Peki bu gerçekten korkulması gereken bir şey mi?

Yapay zeka, kendi özel dilini geliştirdi

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

İnsanın kendi yarattığı şeyden korkması tam bi aptallık.çek fişi bitir işi yani.Aklınla yarattığın ürün nasıl senin aklınla yarışabilir?Bunlar boş korkular.Allah'tan korkun yeter.

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