Yavaş İnternete İlginç Protesto!
Koca bir köy, yavaş internet bağlantısına isyan etti; servis sağlayıcıyı biraz sert bir yöntemle, işte böyle protesto etti!
İngiltere, Devon'da bir köy olan Templeton sakinleri, yerel internet sağlayıcısı Openreach'in kamyonetinin temsili maketini yaktı. Ne yazık ki bu olay, internet sağlayıcısının başarısını kutlaması amacını taşımıyordu.
Kamyonet maketi Guy Fawkes gecesinde (5 Kasım - 400 yıl önce parlamentonun bombalanması girişiminin başarısız olmasının yıllık kutlaması) yakıldı. Bu etkinlik sırasında parlamentoyu patlatmayı deneyen ve başarısız olan Guy Fawkes'ın yanı sıra, beğenilmeyen diğer şeylerin maket veya kuklalarının yakılması da oldukça yaygın bir etkinlik. Örneğin bu yıl bir başka kasaba, Hollywood'un önemli isimlerinden olan ancak saygınlığı artık bitmiş olan Harvey Weinstein'ın 11 metrelik bir kuklasını yakmıştı.
Templeton'da durum oldukça kötü gözüküyor. BT Openreach tarafından üç yıl önce yüksek hızlı fiber bağlantı sözü verilen köy, hâlâ bu söze kavuşabilmiş değil. O zamandan beri köy sakinlerinin bir kısmı durumu kendi kontrollerine alarak mobil internet hızını düzeltmek amacıyla evlerine 4G sinyal güçlendiriciler yerleştirmiş. Şu anda köye Openreach tarafından sunulan internet genellikle 1 Mb/s hızının altında kalıyor.
Dahası, Templeton'un komşu köyü Nomansland'e Openreach tarafından hızlı internet getirilmiş durumda ve bu hat Templeton'dan sadece sekiz kilometre uzaklıkta sona eriyor.
Openreach, köye bağlantı getirmekte zorlu fiziksel koşullar ile karşı karşıya olduklarını ancak 2020 yılına kadar 10Mb/s hızının üzerinde bir hizmet sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Ancak Templeton sakinlerinin bir başka üç yıllık söze sıcak bakacaklarını söylemek pek mümkün görünmüyor...
Levent Öztürk
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