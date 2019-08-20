Yeni Google Stadia Oyunları Duyuruldu
Google Stadia ile gelecek oyunların yeni ve etkileyici listesi ortaya çıktı!
Google'ın çıkış yapmaya hazırlanan oyun akış hizmeti Stadia, ilginizi çekecek oyunlarla gelecek.
Google Stadia'nın Xbox ve Nintendo Switch gibi konsollara kıyasla çok daha küçük bir oyun kitaplığıyla geleceği biliniyor. Ancak Google, insanların gerçekten oynamak isteyeceği oyunları hizmete dahil etmek için çalışıyor. İşte Google Stadia için duyurulan yeni oyun listesi:
Cyberpunk 2077
Superhot
Orcs Must Die! 3
Kine
Darksiders Genesis
Watch Dogs: Legion
Gods and Monsters
Mortal Kombat 11
Windjammers 2
Destroy all Humans!
Farming Simulator 19: Platinum Edition
Samurai Showdown
Grid
Attack on Titan 2: Final Battle
Elder Scrolls Online
Borderlands 3
Google Stadia Hakkında Bilmeniz Gerekenler!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın