Yeni Marvel Filmlerinin Gösterim Tarihleri Açıklandı!

Marvel karakterlerinin çoğunun yayın haklarını elinde bulunduran Disney, resmi bir açıklama ile yeni filmlerin ne zaman yayınlanacağını duyurdu!

  • Barış Terun
Marvel'ın Film Takvimi Belli Oldu!

Marvel'ın en popüler karakterlerinin yayın ve kullanım haklarının çoğunu eline geçiren, Fox ile yapılan anlaşma sonrası da X-Men ve Deadpool gibi kült eserleri bünyesine katan Disney, takvimini güncelledi.

Black Widow 1 Mayıs 2020,  The Eternals 6 Kasım 2020, Shang Chi and the Legend of the Ten Rings 12 Şubat 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness 7 Mayıs 2021, Thor: Love and Thunder ise 5 Kasım 2021'de gösterime girecek. 

Asıl bombalar ise 2022 - 2023 döneminde patlayacak. 2 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde eden Black Panther serisinin devam filmi Black Panther 2,  6 Mayıs 2022'de izleyicilerle buluşacak. 2022 - 2023 döneminde ise  Ant-Man 3, Blade, Captain Marvel 2 ve Guardians of the Galaxy 3 yapımları gösterime girecek. 

Gelelim en çarpıcı gelişmeye... Disney - Marvel ortaklığının Avengers benzeri bir takım olan A-Force'u izleyicilerin beğenisine sunması bekleniyor. Yapımın; Spider-Verse'e benzer şekilde animasyon türünde olabileceği iddia ediliyor. Elbette tersi de olasılıklar arasında. A-Force üyeleri arasında; genç Captain Marvel ve alternatif evrenin Örümcek Adam'ı Miles Morales bulunuyor. Deadpool 3'ün de 2023 yılının ilk yarısında gösterime gireceği kesinleşti.

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