Yeni Nesil Oyun Konsolları İle Uyumlu LG TV'lerde Üstün Oyun Deneyimi

HDMI 2.1 desteğine sahip LG OLED ve NanoCell TV'ler yeni nesil oyun konsollarından tam performans alınmasını sağlıyor. HDMI 2.1 uyumlu TV model sayısı göz örüne alındığında LG şu an piyasada bu desteği en çok modelinde sağlayan marka konumunda.