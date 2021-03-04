Yeni Nesil Oyunları da Oynayabileceğiniz En Uygun Fiyatlı Oyun Sistemi

Işın izleme destekli en yeni nesil oyunları servet harcamadan oynayabileceğiniz, en ideal bileşenleri seçtik. Üstelik 2K, 165hz, 1ms, HDR, Freesync, 27" bir monitör ve en yeni çıkan Microsoft oyunları dahil 100'den fazla en popüler oyun da bu fiyatın içinde...