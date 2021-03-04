Yeni Nesil Oyunları da Oynayabileceğiniz En Uygun Fiyatlı Oyun Sistemi

Oyun oynamak pek de ucuz bir hobi değil aslında. Bilgisayar oyunlarından bahsediyoruz. Özellikle son dönemde ülkemizde gerek döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gerek ise ek vergi yükleriyle daha da pahalı bir eğlence biçimine dönüşmüş durumda. Modern oyunları olması gerektiği kalitede, yani RTX benzeri bir ışın izleme teknolojisi, HDR, yüksek çözünürlük ve kabul edilebilir stabil bir fps değeri ile oynayabilmek için bir bilgisayar toplamaya kalktığınızda, sadece en ucuz ekran kartı için bile 6500TL'den daha yüksek bir fiyat ödemeyi göze almanız gerekiyor. Üstelik bu sadece RTX'i aktif etmek için gerekli olan en alt seçenek. Daha yüksek çözünürlük ve fps değeri için rakamı yükseltmeye de hazır olmak lazım. İşlemci, ram, ssd, anakart, kasa ve benzeri yan donanımları henüz eklemedik bile. 4K çözünürlükte yüksek yenileme hızına sahip ekranlar henüz erişilebilir seviyelerde olmadığı için, 2K 144hz mi, 4K 60hz mi seçimini yapmak da oyun severleri zorluyor. Sonrasında, elbette oyun da almanız gerekiyor ki onların fiyatları da malum. Peki artık oyun oynayamayacak mıyız?
Merak etmeyin amacımız, sizi karamsarlığa sürüklemek değil. Sadece akılcı seçimler yaparak, doğru bileşenleri bir araya getirdiğinizde hala ışın izleme teknolojisine sahip olanlar dahil en yeni nesil oyunları uygun maliyetlere oynayabileceğinizin mümkün olduğunu anlatmak istiyoruz. Biz, CHIP'te bu şekilde, özellikle yeni nesil oyunları incelemek için en uygun alternatifleri seçip sistemimizi yeniledik ve bunun, oyun oynamak için çok büyük paralar dökmek istemeyen siz takipçilerimizin de sorununa çözüm olacağına eminiz.
Oyuncular için oyun konsolları hala en uygun seçenek
Ek vergilere rağmen yeni nesil oyunları oynamak için konsollar hala en ekonomik çözüm. Sadece ekran kartı fiyatına bir konsol almak mümkün. Microsoft'un en güçlü seçeneği Series X ve Sony'nin Playstation 5 modelinin resmi satış fiyatları 7500TL. Ancak Sony tarafında stok sıkıntısı yüzünden içinde bulunduğumuz günlerde ne yazık ki ürün bulmak, dolayısıyla da bu fiyatlardan alışveriş çok mümkün olmuyor. Şu an karaborsada Playstation 5'in fiyatları 8500TL ile 10000TL arasında değişiyor. Microsoft tarafında Xbox Series X ise halen bulunabiliyor ve 6700 TL'ye kadar cazip fiyatlarla şu an satın almak mümkün. Bu noktada aslında Xbox Series X fiyat avantajı ve nispeten daha güçlü bir konsol olması nedeni ile çok iyi bir seçenek ama konsolun tam gücünü göstermesi için bütçenize 4K'da 120hz verebilecek bir monitör ya da TV fiyatı da eklemeniz gerekiyor ki bu da toplam maliyet açısından başta belirttiğimiz kriterlere pek uygun değil.
Yüksek yenileme hızlarından vazgeçmemek için daha uygun fiyatları ile raflarda yerini alan 2K monitörlerin daha popüler seçenekler olduğundan bahsetmiştik. Biz de 2K'yı hedefledik ve dolayısıyla konsolların da daha uygun fiyatlı olan seçeneklerine yöneldik. Playstation'ın tüm modelleri 4K ancak bluray sürücü içermeyen dijital sürümü 6000 TL fiyat etiketine satın alınabiliyor. Bu noktada Xbox Series S, 3700 TL'lik fiyatı ile gerçekten çok iyi bir seçenek. Elbette Series X ya da Playstation5 kadar işlem gücü sunmuyor ama 2K'da 120fps verebilecek kadar güçlü. Üstelik yeni neslin ışın izleme ve hızlı SSD dahil tüm güçlü özelliklerini de içeriyor. Sadece 1TB değil 512GB SSD ile geliyor ve 4K yerine 2K oyun deneyimi hedeflenmiş. Elbette Series S'in monitör ya da TV'niz destekliyorsa oyunları başarılı bir şekilde 4K'ya upscale edebildiğini ve belirli bazı oyunları da gerçekten yani native 4K olarak çalıştırabildiğini de unutmamak lazım. Bu yüzden bizim seçimimiz Series S oldu.
2k 144hz mi, yoksa 4k 60 hz mi?
Açıkçası monitör konusunda seçim yapmak biraz daha zordu. Çoğu kişinin de benzer şekilde 2K 144hz bir monitör ile 4K 60hz arasında kaldığına eminim. Biz bu yüzden seçimimizi Asus'un TUF Gaming VG27WQ modelinden yana kullandık. Bu model, 2K'da 165hz, 1ms, Display HDR400 ve Freesync desteği ile Xbox Series S için çok ideal bir eküri oldu. Ortalama 3000TL'ye satılan bu fiyat/performans modelini seçmemizdeki en büyük etken ise, 2K bir monitör olmasına rağmen 4K 60hz sinyal kabul edebilmesi.
Bu ne demek oluyor? Yani bu monitöre bağlanan cihazlar monitörü 4k 60hz bir görüntü birimi olarak görüyor ve dolayısıyla 4K içerik gönderiyorlar. Asus VG27WQ bunu keskin bir şekilde ölçekleyip 2K olarak bize sunuyor ve görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. Xbox Series S ile kullanırken de Xbox'ın oyunları 4K'ya upscale etmesine neden oluyor. Dolayısıyla da herhangi bir 2K monitörde kullanmaya oranla nispeten daha iyi bir sonuç alabiliyorsunuz. Bu şekilde konsolumuzu upscale olarak 4k'da da kullanmamız mümkün oluyor. Bu özellik Asus'un bir çok modelinde daha mevcut. 2K, 144hz monitörler çok popüler seçeneklerden biri olduğu için de hatta belki de bir tanesini hali hazırda PC'nize bağlı olarak kullanıyor bile olabilirsiniz. Bu durumda yeni nesil oyunlara geçmeniz için sadece 3700TL yeterli olacaktır. Monitör de almayı planlıyorsanız ise Asus TUF Gaming VG27WQ ideal bir seçenek.
Her oyuna ayrı para vermek zorunda değilsiniz?
Şimdi gelelim aslında çoğu zaman öngörülmeyen büyük maliyeti oluşturan oyunlara. Tercihimizi Xbox'dan yana kullanarak aslında bir nevi bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Tahmin edebileceğiniz gibi 3. önemli bileşimimiz de GamePass. Birçok popüler oyunu özel anlaşmalar ile kullanıcılara sunan ve Xbox Game Studios'un oyunlarını da çıktığı gibi sisteme dahil eden GamePass, ülkemizde ekonomik olarak oyun oynayabilmek için neredeyse tek seçenek gibi. Yakın zamanda EA Access'in de dahil olması ile çok fazla genişleyen bir kütüphaneye sahip olan Gamepass Ultimate'i de bir yıllık Xbox Gold üzerine bir aylık Ultimate alarak 250TL'nin altına mal etmemiz mümkün oldu.
Sadece 240 TL'ye 1 yıllık Xbox Game Pass Ultimate Nasıl Alınır?
Çok sık sorulan bir soru olduğu için XBox Game Pass Ultimate'i 1 yıllık daha ucuza nasıl alabileceğinizi de ayrıca anlatmak istedik. Bilindiği üzere normalde bu aboneliğin aylık bedeli 45 TL. Yani yıllık olarak 540 TL'ye denk geliyor. Ancak Microsoft, Xbox Live Gold aboneliğine sahip olan kullanıcıların sadece 1 aylık Ultimate almaları durumunda bile Gold aboneliklerinin kalan aylarını Ultimate'e dönüştürüyor. Dolayısıyla yıllık 195 TL'ye Live Gold aboneliği alıp üzerine de 45 TL'ye 1 aylık Ultimate aboneliği alarak toplamda sadece 240 TL'ye yıllık Ultimate aboneliğine sahip olabiliyorsunuz. Ancak şu an Xbox online mağazada yıllık Gold aboneliği satışı bulunmuyor. Dolayısıyla bu satın alma işlemini Xbox Türkiye'nin destek telefonu üzerinden yapmanız gerekiyor.
Bunun için ilk olarak eğer Microsoft hesabınızda bir kredi kartı tanımlı değilse https://account.microsoft.com/billing/payments/ adresinden tanımlamanız gerekiyor. Daha sonra Microsoft destek hattını 0212 3755065 ya a 0850 3902777 nolu telefonlardan arayarak indirimli Xbox Ultimate aboneliği almak istediğinizi söylerseniz zaten konuya hakim oldukları için yardımcı olacaklardır. Ancak bu yöntemi kullanarak aktif olan Ultimate aboneliğinizi uzatmanız mümkün değil. Öncelikle Ultimate aboneliğiniz bitmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde Gold Live abonelik süreniz 1/3 oranında dönüştürülerek Ultimate'e çevrilecektir. Bunu da unutmayın.
Bu şekilde küçük bir hesap yaparsak, monitörünüz yoksa bile sıfırdan bir oyun sistemi kuruyor olsanız bile 1 yıl boyunca çıkacak en yeni nesil Microsoft oyunları dahil sahip olacağınız yüzden fazla oyunu da hesaba katarak toplam maliyetimiz ortalama 7000 TL'ye geliyor. Sanırız bu şekilde 2K, 144hz'de ışın izleme teknolojine, HDR'a, yüksek fps değerlerine ve hızlı bir SSD'ye sahip olan en iyi fiyat/performans sistemini bulmuş oluyoruz. Unutmayın burada en ideal üst seviye sistemi değil, yeni nesil oyunları oynamak için en uygun fiyat/performans bileşenlerini bir araya getirmeye çalıştık. Belirttiğimiz kriterleri sağlayacak her şey dahil daha uygun bir sistem önerisi olan varsa da elbette her zaman aşağıya yorumlara bekleriz. Herkes iyi oyunlar.
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