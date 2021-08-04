Yeni nesil Thunderbolt 5, Sızan Bir Şirket İçi Belgede Ortaya Çıktı!

Intel, geçtiğimiz yıl Thunderbolt 4'ü duyurdu ve teknoloji çoğunlukla şirketin 11. nesil Tiger Lake tabanlı dizüstü bilgisayarlarında bulunabilir. Ancak, önceki Thunderbolt 3 arayüzünü kullandığı için zaten mevcut olan maksimum aktarım hızını (40Gbps) artırmadı. Intel'den sızan bir firma içi sunum slaytına göre, yeni nesil Thunderbolt 5, Thunderbolt 3'e benzeyecek ve mevcut 40'tan 80Gbps'ye kadar verimi ikiye katlayacak gibi görünüyor.
Intel'in "80G PHY Teknolojisini" sergileyen slayt, görünüşe göre şirketin İsrail Laboratuvarı'nda bir firma içi turda olan Müşteri Bilgi İşlem Grubu'nun Yönetici Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Gregory M Bryant tarafından Twitter'da yayınlandı. Ancak görüntü daha sonra Bryant tarafından muhtemelen hatasını fark ettikten sonra silindi; yine de medya kuruluşu AnandTech bu hatayı hızlı bir şekilde kaydetti.
Yukarıda belirtildiği gibi, Thunderbolt 5 halen USB-C kullanmaya devam ederken çok yüksek 80Gbps bant genişliği getiriyor gibi görünüyor, bu da yeni nesil arayüzün uyumluluğunun ve uyarlanabilirliğinin kolay olması gerektiği anlamına geliyor. Slaytta belirtilene göre göre, "yeni bir PAM-3 modülasyon teknolojisi" temeline dayanacak.
PAM-3 veya üç seviyeli Darbe Boyutu Modülasyonu, üç bitlik veriyi (-1, 0, +1) iki döngü/birim aralıkta aktarabilir ve döngü başına bir buçuk (1.5) bit verimlilik sergiler. Bu, mevcut Thunderbolt'larda kullanılan tek döngülü sıfıra dönüşsüz (NRZ) veya PAM-2'den (iki bit: 0 ve 1) %50 daha yüksektir. Ancak, bu hala kazanımların geri kalanını açıklamıyor, bu yüzden daha fazlası da olabilir.
Görünüşe göre Thunderbolt 5'te kullanılacak yeni 80G PHY için test çipleri umut verici ilk sonuçlar gösteriyor ve bu test çipleri TSMC'nin 6nm FinFET (N6) işlemi kullanılarak oluşturulabilir ancak bu henüz doğrulanmadı.
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