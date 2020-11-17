Yeni Renault Captur, Türkiye'ye geldi! İşte fiyatı ve yenilenen özellikleri

Bugüne kadar 1.6 milyonun üzerinde satışa ulaşan model Renault Captur yeni yüzüyle Türkiye'de satışa sunuldu. İç ve dış tasarımın yanı sıra motor gamı da güncellenen yeni Renault Captur Türkiye pazarına giriş yaptı. Renault markasının başarılı modellerinden biri olan Captur ilk defa 2013 yılında ortaya çıkmıştı.
YENİ RENAULT CAPTUR NELER SUNUYOR?
Tasarımda yeni Clio'dan izler taşıyan yeni nesil Renault Captur, selefinin eskiyen görüntüsünden sıyrılarak daha dinamik çizgilere kavuşuyor.
4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha uzun olan Yeni Captur, opsiyonel olarak sunulan 18 inç jantları ve artırılan aks mesafesi ile öne çıkıyor.
Kişiselleştirme seçenekleri kapsamında Yeni Captur'ün tavanı, gövde ile aynı renkte veya kontrast oluşturacak şekilde Yıldız Siyah, Atacama Turuncu ve Antik Beyaz renk seçenekleri ile sunuluyor.
3 farklı benzinli motorla Türkiye'ye gelen Yeni Captur'de, 100 beygirlik 1.0 TCe motor 5 ileri manuel vitesle sunuluyor. 7 ileri otomatik EDC şanzımanla sunulan 1.3 litrelik TCe motorlardan ilki 130, ikincisi ise 155 beygir gücünde.
Aracın konfor ve değişkenliği için kilit bir öneme sahip kızaklı kayar arka koltuklar, ikinci nesilde de bulunuyor. Yeni Captur, 536 litre ile sınıfının en geniş bagaj hacmini sunuyor. Bunu yanı sıra 27 litreye kadar çıkabilen iç depolama hacmi de yolcular için oldukça konforlu bir kabin ortamı sağlıyor.
Yeni Captur, tamamı turbo özellikli yeni benzinli ve dizel motorlarıyla sınıf üste çıkıyor. 5 ileri manuel vites kutusunun yanı sıra 7 vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunulan motorlar, optimize yakıt tüketiminin yanı sıra düşük emisyon seviyeleri sunuyor.
YENİ RENAULT CAPTUR FİYATI NE KADAR?
Ülkemize Joy, Touch ve Icon donanım seviyeleriyle gelen Yeni Captur, 211.900 TL' den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 1.5 dCi 115 HP EDC Icon modeli almak istediğinizde fiyat 346.900 TL' ye kadar çıkıyor.
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