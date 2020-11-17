Yeni Renault Captur, Türkiye'ye geldi! İşte fiyatı ve yenilenen özellikleri

Fransız üretici Renault, yeni nesil B-SUV modeli olan Captur'u Türkiye'de satışa sundu. Renault Captur modelini baştan aşağıya yenileyerek otomobil severlerin karşısına çıkardı. Yeni Captur fiyatı ne kadar, özellikleri neler?