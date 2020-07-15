Yeni "Scarface" filmi nasıl olacak? İşte yeni versiyona dair tüm ayrıntılar

Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde ünlü İtalyan yönetmen Luca Guadagnino'nun klasikleşmiş film "Scarface"i yeniden çekeceği resmi olarak açıklanmıştı. Luca Guadagnino, Coen Kardeşler'in senaryosundan yola çıkarak yöneteceği yeni "Scarface" filmi hakkında konuştu...

Yeni "Scarface" filmi zamanın ruhuna uygun olacak! Hazırlıklar başladı

Geçtiğimiz mayıs ayında orijinali 1932 yılında Howard Hawks yönetmeliğinde çekilen, 1983 yapımı Brian De Palma imzalı yeniden çevrimiyle sinema tarihine damga vuran Scarface uzun süredir gündemdeydi. Luca Guadagnino, yeni bir Scarface filmi yapacağını duyurmuştu.

I Am Love ve Call Me by Your Name gibi filmlerle adından övgüyle söz ettiren Luca Guadagnino, yöneteceği yeni Scarface filmi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"YENİ SCARFACE ZAMANIN RUHUNA UYGUN OLACAK"

Guadagnino, Variety ile gerçekleştirdiği söyleşide, "İnsanlar sadece yeniden çevrim yaptığımı iddia ediyor ama gerçek şu ki sinema var olduğundan beri kendini yeniden çeviriyor. Bu, orijinal hikâyeler bulamamanın tembel bir yolu olduğu için böyle değil. Her zaman belirli hikâyelerin zamanımız hakkında ne söylediğine bakmakla ilgili" diye konuştu.

Guadagnino, daha önce de Howard Hawkes'ın yönettiği ilk Scarface filmi için, "İçki yasağının olduğu döneme dairdi. Elli yıl sonra Oliver Stone ve Brian De Palma, Hawkes'ın filminden çok farklı bir film yaptılar. Benim versiyonum da zamanın ruhuna uygun olacak" demişti.

OYUNCULAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

Guadagnino'nun yöneteceği filmde hikâye Los Angeles'ta geçecek. Tony Montana'yı canlandıracak oyuncunun henüz belli olmadığı bu filmin ne zaman çekileceği bilinmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
16 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda robot süpürge, cep telefonu ve TV imkanı
BİM 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV imkanı
Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 2020 takvimi belli oldu!
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Günün En çok Okunanları
Microsoft, Xbox Series X İçin Çok Farklı Bir Yol Seçti
Far Cry 6 için Türkçe altyazılı fragman yayında! Far Cry 6 ne zaman çıkacak
Xiaomi şimdi de araba işine giriyor! İşte RC arabanın fiyatı, özellikleri
Galaxy S20 Lite, Özellikleri ve Performansıyla İnternete Sızdı
Tesla'ya ciddi bir rakip "Nissan Ariya" geldi! İşte özellikleri, fiyatı...

 

 