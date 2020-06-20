En iyi, En Unutulmaz Filmler... İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 film

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artık daha fazla evlerdeyiz. Bu süreçte filmlere olan ilginin de arttığı görülüyor. Peki, izlemek için en iyi filmler hangileri? İşte IMDb kullanıcılarının oylarına göre oluşan en iyi filmler listesi: IMDb puanı yüksek Top 100