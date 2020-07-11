Yıllarca izleyip fark etmemişiz! Truman Show adlı filmden gizli mesajlar!

Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan Truman Show, gerek konusu, gerekse verdiği mesajla hafızalarda yer edindi. Peki bu muhteşem filmde, sizin bile fark etmediğiniz ayrıntılar olduğunu biliyor muydunuz?