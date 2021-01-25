Yeni Signal Güncellemesi, Bazı WhatsApp Özelliklerini "Ödünç Alıyor"

WhatsApp'ın gizlilik politikalarını güncellemesi ve daha fazla veri paylaşma kararı almasının ardından birçok kullanıcı alternatif mesajlaşma uygulamaları aramaya başladı. Alternatiflerin başında Telegram gelirken, Signal de özellikle Elon Musk'ın twit'i sonrasında popülaritesini artırmayı başardı. Böylece WhatsApp'tan çok sayıda kullanıcı çalmayı başaran Signal, şimdi de daha fazlası için WhatsApp'ın beğenilen birkaç özelliğini "ödünç alarak" yeni kullanıcılarını elinde tutmayı umuyor.
Use Signal— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021
Signal zaten uçtan uca şifreleme ve belirli bir süre sonra tamamen yok olan mesajlar gönderme seçeneğiyle beraber kullanıcıları tarafından sevilen bir uygulama. Yeni güncelleme ise daha fazlasını verecek.
WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni değişikliklere göre Signal'e bir takım kozmetik seçenekler geliyor. Bunlar arasında animasyonlu çıkartmalar ve özel sohbet duvar kağıtları yer alırken, öte yandan bahsedildiğine göre WhatsApp kullanıcılarına sunulan birkaç pratik özellik de yeni versiyonda yer alacak.
Değişiklikler bunlarla sınırlı değil. Grup görüşme sayısı da yükseliyor. Signal'de grup görüşmelerindeki katılımcı sayısı 5 ile sınırlıyken, güncelleme sonrasında 8 adede kadar katılımcı sağlanabilecek.
WhatsApp cephesinde ise işler durulmuş değil. Gizlilik ve güvenlik yöntemlerini güncellediğini duyuran WhatsApp, bu kararının sonrasında ortalığın karışması ve kullanıcıların alternatiflere hareket etmesiyle beraber, söz konusu ilkelerin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a kadar uzattığını açıklamıştı.
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