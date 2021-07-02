Yeni TOUGHBOOK G2 Tablet, Mobil Çalışanların Vazgeçilmezi Oluyor

Panasonic en çok satan tam dayanıklı tabletinin yerini alan TOUGHBOOK G2'yi duyurdu. Yeni nesil iletişim, kullanılabilirlik ve güvenlik ile tasarlanan, geleneksel sistemlere de erişebilen TOUGHBOOK G2, mobil çalışanlar için çok yönlü bir araç sunuyor.
Yeni eklenen özellikler arasında eSIM, sahada çalışanlar için uzun dönem kullanılabilecek bağlantı imkanları, artırılmış performans, CAD tasarımlarına ve şemalarına erişmesi gerekenler için ideal olan iki kat daha fazla RAM ve depolama yer alıyor. Cihaz aynı zamanda görüntüleme için daha fazla ekran parlaklığı ve Microsoft Secured-Core PC olarak artırılmış güvenlik de sunuyor. Ek olarak temaslı akıllı kart ve temassız akıllı kart okuyucularını eklemek için kullanıcı tarafından değiştirilebilir ek genişletme yuvası alanı ve hızlı tıklama için ekranın ön çerçevesindeki üç özelleştirilebilir düğme ile gelişmiş esneklik ve kullanım kolaylığı sunuyor.
TOUGHBOOK G2, Standart ve sağlık hizmetleri, kolluk kuvvetleri ve savunma gibi hassas sektörler için Quick Release SSD olmak üzere 2 model ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ek bir USB Type-A ve Type-C ® bağlantı noktasına sahip opsiyonel arkadan aydınlatmalı klavye ile donatılabiliyor. Bu özelliğiyle TOUGHBOOK G2, hem TOUGHBOOK G1'in hem de TOUGHBOOK 20'nin yerini alan üstün bir cihaz oluyor.
TOUGHBOOK G2, klavyeli veya klavyesiz kullanım için araç yerleştirme istasyonlarının yanı sıra el kayışları, omuz kayışları ve sterilize edilebilir seçeneklere sahip çantalar dahil olmak üzere zengin bir özel aksesuar ekosistemi ile birlikte geliyor. Önceki TOUGHBOOK G1 ve TOUGHBOOK 20 müşterileri için G2'nin araç bağlantı istasyonları da dahil olmak üzere bu cihazlardan gelen aksesuarların çoğuyla geriye dönük uyumlu olması sayesinde yeni cihaza geçiş süreci sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek.
TOUGHBOOK G2, çeşitli sektörlerde birçok mobil iş için ideal bir cihaz haline geliyor. Lojistikte cihaz, depo yönetimi görevleri için veya sabit forklift bilişim çözümlerine daha esnek bir alternatif olarak yerleştirme ve montaj seçeneklerini kullanmak için uygun bir çözüm sunuyor. Saha hizmetleri bakım ve onarımında 4G bağlantısı, seri bağlantı noktası, 2. LAN, barkod okuyucu veya termal görüntüleme için esnek özellikler ve 18,5 saate kadar uzatılmış pil ömrüyle birlikte geliyor. Ofise yapılan geri aramalar için Windows Hello kapasiteli 2 MP ön kamera, belgelerin fotoğrafını çekmek için LED flaşlı 8 MP arka kamera ve doğru biyometrik imzayı çekmek için bir sayısallaştırıcı (digitiser) kalem ile raporlama ve müşteriyle yüz yüze etkileşim için tam donanım sunuyor.
İnşaat sektöründe Intel® vPro® teknolojisine sahip güçlü 10. Nesil Intel® CoreTM işlemcisi (Dört Çekirdekli) ve 16 GB RAM (opsiyonel 32 GB) sayesinde cihaz saha yönetimi, planlama ve kontroller için kullanılabiliyor. Opsiyonel masaüstü kızağa takıldığında 4K çözünürlükte iki harici ekrana çıkış imkanı ile şantiyede bir PC'nin yerini kolayca alabiliyor.
Taşımacılık sektöründe ise TOUGHBOOK G2 araba kurtarmadan, demiryolu tren ve ray bakımına ve demiryolu sürücülerine (elektronik demiryolu çantaları) kadar personel ve uçak yer destek personeli için ideal bir kullanım sunuyor. TOUGHBOOK, aşırı güneş ışığından yeraltı binalarının veya tünellerin karanlığına kadar her ortamda kolay görüntüleme için 1000cd/m² kontrol edilebilir dokunmatik ekran parlaklığına sahip. MIL-STD-810H* için tasarımı sayesinde tamamen sağlam bir yapıya ve IP65 derecesine sahip.
Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Dirk Weigelt, konuyla ilgili şunları söyledi: "G2, TOUGHBOOK G1'i seven tüm mobil çalışanların yeni gözdesi olacak. Mobil çalışanlar için yeni nesil dayanıklı cihaz, en son teknolojinin tüm avantajlarını sunarken, eski sistemlere önemli erişimi koruyor ve her şey daha esnek, güvenli ve daha da kullanışlı bir cihazda bir araya geliyor."
Standart 3 yıllık garantiye sahip TOUGHBOOK G2, Temmuz 2021'in sonundan itibaren temin edilebilecek.
* Testler MIL-STD-810H kriterlerini uygulayan bağımsız bir üçüncü parti laboratuvar tarafından 2021'in ikinci yarısında gerçekleştirilecek.
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