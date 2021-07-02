Yeni TOUGHBOOK G2 Tablet, Mobil Çalışanların Vazgeçilmezi Oluyor

Yeni nesil iletişim, kullanılabilirlik ve güvenlik ile tasarlanan çok yönlü tablet, geleneksel sistemlere de erişebiliyor.

Panasonic TOUGHBOOK G2 Tablet Tanıtıldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı klavye mause set ve bluetooth kulaklık
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda akıllı saat ve drone sürprizi!
A101 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve teknolojik ürünler
BİM 25 Haziran aktüel ürünler kataloğunda boyun masaj aleti sürprizi

Günün En çok Okunanları
Casus VPN Yakayı Ele Verdi: DoubleVPN Artık Güvenlik Güçlerinin Elinde!
Microsoft, Xbox One X Hakkındaki İddiaları Kesin Bir Dille Yalanladı
Intel, Yeni İşlemcisi Sapphire Rapids'i Sürpriz Bir Şekilde Erteledi!
Ve Beklenen oldu; World Wide Web NFT Olarak Yeni Sahibine Satıldı!
iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Maketleri İnternette Ortaya Çıktı!

 

 