Yeni Windows 10'da Neler Var?
İndirmeye sunulan yeni Windows 10 yapısı, Microsoft Edge'i biraz daha kullanışlı bir web tarayıcısına dönüştürdü.
Windows 10'un yeni yapılarını deneyenlere sunulan yapı 17677, bu sene gelecek Redstone 5 güncellemesinden yeni ipuçları içeriyor.
İlk göze çarpan değişiklikler, web tarayıcısı Edge'de bulunuyor. Edge'in arayüzü yeniden düzenlenirken Ayarlar menüsündeki öğeleri bulmanın, gruplar sayesinde artık daha kolay olduğunu görüyoruz. Bazı küçük eklemeler de yapılmış. Örneğin bir dosya indirdikten sonra "klasörde göster" seçeneğini kullanabiliyorsunuz.
Sekme gruplarınızı yönetmek de artık daha kolay ve bu gruplara artık isim verebiliyorsunuz. Bunun yanında en sık ziyaret ettiğiniz siteler, Windows görev çubuğundaki ve Başlat menüsündeki sıçrama listesinde görünüyor.
Ekran okuyucusu Narrator, elden geçirilen Scan modunda web sayfalarında, uygulamalar ve epostalar arasında klavye tuşlarını kullanarak akıcı biçimde dolaşmanızı sağlıyor. Scan işlevi, bu yeni yapıda Edge, Word, Outlook, Posta gibi uygulamalarda belirli bir içerik seçimini destekliyor. Ctrl + A gibi klavye kısayollarıyla her şeyi seçmeniz de mümkün.
Windows 10'un 17655 yapısında eklenen mobil bağlantı sürücüsü, bu yeni yapıda MBB USB NetAdapter adıyla varsayılan sürücüye dönüşüyor.
Elbette yapıda başka onarımlar ve küçük geliştirmeler de var. Tam liste için Microsoft'un blog gönderisine göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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