Yeni Windows 10'da Neler Var?

İndirmeye sunulan yeni Windows 10 yapısı, Microsoft Edge'i biraz daha kullanışlı bir web tarayıcısına dönüştürdü.

Windows 10 Yapısı Edge'de Geliştirmeler Yaptı

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