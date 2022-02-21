Yerli otomobil TOGG'dan yeni video geldi

Yerli otomobilimiz TOGG'un üretimi için Gemlik'te inşa edilen üretim tesisi hakkında yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda yer alan video ve yapılan açıklamalar, heyecanı artırıyor!

Yerli Otomobil TOGG İçin Heyecanlandıran Mesaj

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