Yerli otomobil TOGG'dan yeni video geldi

Yerli otomobil TOGG'un Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yapıldı. "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor" paylaşımında bir de video bulunuyor ve bu videoda, Gemlik'teki üretim tesisindeki çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin detaylar görülebiliyor.
"#YeniLigGemlik", "#Togg" etiketleriyle paylaşılan tweet'te dikkat çeken ifadeler şu şekilde:
- Boya Binası: Yüzde 88'i bitirildi. Boya tankları ve fırınlarının kurulumları tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablosu döşendi. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi.
- Gövde Binası: Yüzde 76'sı bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 8 bin 893 metre elektrik kablosu döşendi. 37 bin 453 metre boru hattı döşendi.
- Montaj Binası: Yüzde 79'u bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 12 bin 832 metre elektrik kablosu döşendi. 27 bin 386 metre boru hattı döşendi.
Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. Ayrıntılar videomuzda.#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/HfFNWE6Ahr— Togg (@Togg2022) February 21, 2022
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