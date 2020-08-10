YouTube'da Bir Dönem Sona Eriyor: Bunu Artık Göremeyeceksiniz

YouTube, abone olduğunuz kanallardan gelen yeni video eposta uyarılarını kapatacağını duyurdu. Peki ama bu değişikliğin sebebi ne?

YouTube, Eposta Uyarıları Göndermeyi Durduruyor

Özellikle çok sayıda YouTube kanalına üye iseniz, bu kanallara yüklenen videolarla ilgili epostaların gelen kutunuzda birikmesine şahit olmuş olabilirsiniz. Bu uyarıları kapatmak mümkün olsa da, herkes bu işlevin farkında değil ve bu nedenle Google, yeni yüklenen videolar için eposta uyarılarını 13 Ağustos'tan itibaren kapatacağını duyurdu.

Değişiklik yalnızca eposta uyarılarını içerecek, yeni yüklenen videolar için bildirimler Android ve iOS'taki mobil uygulamalar veya web üzerinden yapılmaya devam edilecek. Google, eposta uyarılarını kaldırmasının sebebinin, bu epostaların yalnızca yüzde 0,1'inin açılması olduğunu söylüyor. Firma, YouTube hesabı ile ilgili diğer epostaların bundan etkilenmeyeceğini belirtti.

Firmaya göre eposta uyarılarının yokluğu, kendi deneylerinde "izleme süresi" üzerinde bir etkide bulunmadı. Değişiklik küçük olsa da, çok sayıda kanala abone olan kullanıcıların eposta kutusunu biraz rahatlatabilir.

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