YouTube ile Gelen Büyük Tehlike!
Belki pek çoğumuz farkında bile değiliz ama YouTube, aileler için her geçen gün biraz daha büyük bir tehlike haline geliyor!
Tabii ki çocuklarımızın interneti kullanmalarını istiyoruz; ama güvenli olarak kullanmalarını da istiyoruz. Kimse küçük çocukların uygunsuz içeriklerle karşılaşmasını istemez. Ama ne yazık ki, çocukların kullandığı onca farklı uygulama ve hizmeti denetlemek git gide zorlaşıyor. Buna YouTube da dahil.
Amerika, İngiltere ve Brezilya'daki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, üç bölgeden 37 milyar kere izlenen videolar analiz edildi. Sonuçlara göre, çocukların uygunsuz içerikle karşılaşmaları her geçen gün biraz daha artmış durumda. Bu içeriklere, çocuklara hitap eden şeylerden ayırt edilemeyen reklamlar, rahatsız edici resimler de dahil. Ayrıca çalışmaya göre, "izin verilen" yaşın altındaki çocukların çoğu, anne babalarının hesaplarından YouTube'da cirit atıyor.
Araştırmacılar, bazı YouTube kanallarının çocukları nasıl hedeflediğini anlamaya çalışırken, bir yandan da çocukların bunlarla yorumlar gibi yollarla nasıl etkileşim kurduğunu incelemiş. Tam olarak nelerin nasıl olduğunu anlayabilirlerse, bununla daha iyi savaşabileceklerini düşünüyorlar.
Araştırmacılar, Google'ın yaş sınırı konusunda daha sıkı olmasının gerektiğine vurgu yapıyor. Bir Google konuşmacısı bu konulara yorumunda, YouTube'un ücretsiz olduğunu, üreticilerin içerikleri için para kazanması için de reklam gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor. 13 yaşın altındaki çocukların YouTube Kids'i kullanması gerektiğini belirten konuşmacı, bu uygulamanın bazı kategorileri devre dışı bırakarak daha yaşa uygun bir tecrübe sunduğunu hatırlatıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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