Youtube Kids, Samsung Galaxy Cihazlarında!

Samsung'un çocukların hem keyifli zaman geçirebilecekleri hem de yeni bilgiler öğrenebileceği Galaxy akıllı telefon ve tabletleri ile YouTube Kids uygulaması, çocuklar için güvenli bir dijital deneyim sunuyor.

Youtube Kids, Samsung Galaxy Cihazlarında!

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