YouTube Videolarını 4K Video Downloader'la İndirin
YouTube videolarını yüksek kalitede indirmenin kolay yolunu açıklıyoruz!
YouTube'tan video indirmek için kullanabileceğiniz birçok hizmet ve program var. Bu yazımızda bahsedeceğimiz 4K Video Downloader, web üzerinden çalışmıyor - onu indirip kurmanız gerekiyor. Ancak program bu sayede oldukça güçlü ve ek özellikler sunuyor.
YouTube'un yanında Facebook, Vimeo gibi sitelerden de video indirebilen program, videoları yüksek kaliteli olarak, sorunsuzca indirip, PC'nize kaydediyor. Windows, macOS ve Ubuntu'da çalışan programı kurduktan sonra video indirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit.
1. İndirmek istediğiniz videonun bağlantısını web tarayıcınızın adres satırından kopyalayın.
2. 4K Video Downloader'ı açın ve Link Yapıştır düğmesine basın.
3. Video bağlantısı incelendikten sonra kaydetmek istediğiniz konum ve kalite ayarları sorulacak.
4. İstediğiniz kaliteyi ve klasörü seçtikten sonra İndir'e tıklayın.
5. Hepsi bu kadar. Videoyu 4K Video Downloader üzerinden veya kaydettiğiniz klasöre giderek çalabilirsiniz.
İndirme işlemleri sırasında takip edeceğiniz adım sayısını azaltmak için adım sayısını kullanabilirsiniz. Bunun için Akıllı Mod düğmesine basın ve her videoya uygulanmasını istediğiniz ayarları seçin.
İndirin: 4K Video Downloader
Zeynel A. Öztürk
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