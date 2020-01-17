YouTube'tan Yorum Geçmişini Görebilme İşlevi

YouTube, kapsamı kısıtlı da olsa kullanıcıların hangi yorumları yaptığını görmenize artık izin veriyor!

YouTube'tan Yorum Geçmişini Görebilme İşlevi

Google'ın YouTube üzerindeki nefret söylemini kaldırmak için büyük çaba harcadığı ve bunun hakkında sıkça konuştuğu biliniyor. Firma şimdi ise ortalığı karıştırmaya yönelik "troll" yorumlara yönelik bir işlevi kullanıma sundu.

Bir profil kartı olarak karşımıza çıkan yeni işlev, videolardaki yorumlarda bulunan profil fotoğrafına dokunarak kullanıcı hakkında daha fazla bilgi almanızı sağlıyor. Kart üzerinde kullanıcının kanalları, kanalının üye sayısı gibi bilgiler yer alıyor. Kullanıcının abonelikleri herkese açıksa, hangi kanalları takip ettiğini de görebiliyorsunuz.

Hepsinden önemlisi, kartın şu an bulunduğunuz kanala kaç yorum bıraktığını görebilmeniz. Bu şekilde önceki yorumları görebiliyor, ilgili videoya doğrudan gidebiliyorsunuz. Google, işlevin amacının topluluğu biraz daha iyi bir biçimde birbirine bağlamak olduğunu söylüyor ancak işlev sayesinde belirli bir kullanıcının sürekli olumsuz yorumlar bırakıp bırakmadığını görmek de kolaylaşacak.

İşlevin kapsamı biraz kısıtlı, çünkü sadece şu an bulunduğunuz kanaldaki yorumları görebiliyorsunuz. Yine de işlevin faydasız yorumları bulup elemekte faydalı olacağını düşünüyoruz. Yeni profil kartı, şu an sadece Android'deki YouTube uygulamasında görünüyor. Sunucudan etkinleştirilen bir yenilik olduğundan işlevi kullanmak için uygulamayı güncellemeniz gerekmiyor.

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