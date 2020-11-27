Ünlü YouTuber Jake Paul, koronavirüsün bir 'aldatmaca' olduğunu iddia etti

Dünyaca ünlü YouTube yıldızı Jake Paul, Covid-19'un bir "aldatmaca" olduğunu iddia edip ABD'nin "açılıp normale dönmesi" gerektiğini söyledi. Meslektaşları Twitter'da Paul'a açıklamaları için tepki gösterdi...

Ünlü YouTuber Jake Paul, koronavirüsün bir 'aldatmaca' olduğunu iddia etti

Koronavirüsün hayatımıza girmesinden bu yana virüse inanan ve kendini karantinaya alanların dışında bir de bu durumun aldatmaca olduğunu savunanlar bulunuyor. Bunlardan birisi de Dünyaca ünlü YouTube yıldızı Jake Paul.

"NORMALE DÖNME ZAMANI GELDİ"

23 yaşındaki YouTube yıldızı Jake Paul,Covid-19'un bir "aldatmaca" olduğunu iddia edip ABD'nin "açılıp normale dönmesi" gerektiğini söyledi. The Daily Beast'e "Açılmamızın zamanı geldi. Açıkçası bu tartışmalı bir konu, ancak milletimizin açılıp normale dönme zamanı geldi. " ifadelerini kullandı.  Paul ekledi: "Kilitlenme toplumumuz için en zararlı şeydir. Kovid vakaları yüzde birden az ve bence bu hastalık bir aldatmaca. "

Indepedent'in haberine göre Paul, koronavirüsün ABD genelinde 260.000'den fazla ölümden sorumlu olduğu konusunda bilgilendirildiğinde, görünüşe göre kayıtsız kaldı. "Ahh. Evet, grip de öyle " dedi Paul. Ancak yayın, "gribin yılda 20.000 ila 70.000 kişiyi öldürdüğüne" dikkat çekti.

MESLEKTAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer YouTube yıldızı Tyler Oakley, Paul'u yorumları için eleştirenler arasındaydı. Bir Twitter gönderisinde Oakley şunları yazdı: "Bu @thedailybeast röportajının tamamı... vay canına. Ne dağınıklık. @Jakepaul agresif bir şekilde cahil ve çok utanç verici. "

YouTuber Philip DeFranco, "Jake Paul gibi davranmayı bırakmanız gerekiyor. Aptal bir pislik herif" diye tweet attı.

"Jake Paul, lise İngilizce öğretmeninden hala alışkanlıkla şikayet eden yetişkin bir adam, çünkü ona geleceği hakkında endişelendiğini söyledi, bu yüzden küçük bir çocuğun içeride kalması ve eğlenceli şeyler yapmaması istendiğini anlaması mantıklı geliyor " diye yazdı profesyonel oyuncu Jenny Nicholson.

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