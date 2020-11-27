Ünlü YouTuber Jake Paul, koronavirüsün bir 'aldatmaca' olduğunu iddia etti

Dünyaca ünlü YouTube yıldızı Jake Paul, Covid-19'un bir "aldatmaca" olduğunu iddia edip ABD'nin "açılıp normale dönmesi" gerektiğini söyledi. Meslektaşları Twitter'da Paul'a açıklamaları için tepki gösterdi...