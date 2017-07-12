Yüz Tanıma Galaxy J7 Max'de De Var!
Yüz tanımlayarak ekran kilidini çözme özelliği Samsung'un hesaplı telefonlarından Galaxy J7 Max'e de eklendi.
Galaxy S8'de sunulan tüm güvenlik özelliklerinin içinde, yüz tanıma en güvensiz olanı. Bunu Samsung kendi de söylüyor, yüz tanımlama, parmak izi algılayıcısını kurcalamaya veya PIN veya şekil girmeye göre daha hızlı bir kilit açma yöntemi olarak düşünülmüş. Yüz tanıma özelliğini telefona koymak kolay, çünkü tek ihtiyacı olan şey telefondaki ön kamera. Sanıyoruz bu yüzden Samsung yeni hesaplı telefonlarından birine de bu özelliği koydu.
Bahsettiğimiz telefon Galaxy J7 MAX, geçen hafta Galaxy J7 Pro ile birlikte Hindistan'da piyasaya sürülmüştü. Yüz tanımayla cihazın kilidini açmak Galaxy S8'de olduğu kadar hızlı görülüyor. Samsung'un yüz tanımayı J7 Max'de sunup yeni Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017)'de sunmaması ilginç. Hindistan'da J7 Pro'nun da bu özelliğe sahip olma ihtimali var, ama henüz cihaza kendimiz bakma şansı bulamadığımız için emin olamıyoruz.
H. Hüseyin Öztürk
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