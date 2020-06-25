Yüzüklerin Efendisi dizisi için oyuncu aranıyor. İşte şaşırtan özellikler

Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklar, Amazon'un büyük yatırımlarıyla devam ediyor. Dizi için yeni oyuncular arayan Amazon, sıska, akne izleri olan, tüylü ve tüysüz oyuncu adayları için ilan yayınladı.
Aranan Kriterler; Sıska, Akne İzleri, Yüz Yanıkları, Korkak Görünüm...
Özellikle korkak görünümlü adayların arandığı iş ilanı ilgi topladı. Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'da bir cast ajansı tarafından paylaşılan ilanda, yüz yanıkları olan, sıska, akne izleri olan, büyük elmacık kemikleri olan, büyük gözleri ve sıska yüzleri olan, korkak görünümlü oyuncu adaylarının arandığı ifade edildi.
Ork, Goblin, Cüce Gibi Karakterlere Hayat Verecekler
Gelecek yıl Amazon Prime'da yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisi için çekimler, önümüzdeki ay Auckland'da devam edecek.
Ajans, sadece Yeni Zelanda'da çalışma izni olan ve Yeni Zelanda vatandaşı olanların en başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi. Seçilecek oyuncular cüce, ork, goblin gibi türlerde kullanılacak.
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