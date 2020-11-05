Ziya Selçuk'tan EBA ile ilgili açıklama: "EBA'ya siber saldırı yapılmadı"

Uzaktan eğitim uzun süredir EBA'dan devam ediyor. Zaman zaman EBA'da yaşanan yoğunluk nedeni ile çökmeler de yaşanabiliyor. 2021 yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kapsamında konuşan Ziya Selçuk, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı. Bu sorulardan bir tanesi de uzaktan eğitim sistemi EBA'da yaşanan sorunlardı.
"EBA'YA SİBER SALDIRI YAPILMADI"
Bakan Selçuk, "Bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi 'bir siber saldırı var' düşüncesi oluşturmuş ve bizim telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş. 'Bir saldırı var', hâlbuki bizim çocuklar bunlar, yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar" dedi.
Selçuk, bundan sonra da benzer sorunların yaşanabileceğini belirtirken, "Belki de olabilir ama şu andaki veriler olmayacağını gösteriyor" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk'un konuyla ilgili açıklamalarına şunları ekledi:
EBA'nın dört saatliğine 'login' süresi iki saniyeden 30 saniyeye çıktı. Dört saat bu sürdü ve buna 'Çöktü' denildi. Bu dört saat içerisinde neden çöktüğüyle ilgili ki -tırnak içinde- neden yavaşladığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor: İki tane uluslararası siber saldırı var, bunu dışında bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi 'Bir siber saldırı var' düşüncesi oluşturmuş ve bizim Telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş yani 'Bir saldırı var.' Hâlbuki bizim çocuklar bunlar yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar. Sonra bu anlaşıldığında derhâl açıldı ilgili 'server' ve altyapılar normale döndü.
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