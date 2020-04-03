ZoneAlarm Web Secure Free Chrome Eklentisi Yayınlandı

Check Point, olta saldırılarına ve zararlı dosyalara karşı koruma sağlayan Chrome eklentisi ZoneAlarm Web Secure Free'yi yayınladı. Ücretsiz eklenti, internette tehlikeli sitelerden biraz daha iyi korunmanızı sağlıyor.
ZoneAlarm Web Secure Free eklentisini yüklediğinizde varsayılan arama motorunuzu ZoneAlarm Safe Search ile değiştiriliyor. Arama motoru, Check Point'in güncel tehdit bilgilerine göre düzenlenen ThreatCloud veri tabanını kullanarak arama sonuçlarını tarıyor ve risk seviyesine göre puanlandırıyor.
Web Secure Free, sitelere herhangi bir kişisel bilgi girmeden onları tarayarak, olta saldırılarına karşı koruma sağlıyor. Ücretsiz koruma yazılımının bir başka işlevi ise indirdiğiniz belge ve dosyaların taranması ve şüpheli veya zararlı kodların dokümanlardan otomatik olarak silinmesi.
Firma, yeni hizmetinin Corona virüsüyle ilgili sahtekarlıklara karşı da koruma sağlayacağını söylüyor. Check Point'e göre Corona virüsüyle ilgili alan adlarının zararlı olma ihtimali, diğer alan adlarına göre yüzde 50 daha yüksek.
Bu noktada hiçbir güvenlik yazılımının yüzde 100 güvenlik sağlamayacağını, şüpheli sitelerden, eposta eklerinden ve dosyalardan her zaman uzak durmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın