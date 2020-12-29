Zoom'da Ses Nasıl Kapatılır? Mute Nedir, Unmute Nedir? Adım Adım Anlattık

Koronavirüs salgını ile hayatımıza iyice giren Zoom uygulaması, doğal olarak internette de en çok arananlardan biri haline geldi. Kullanıcıların en çok aradığı soru ise, Zoom görüşmeleri sırasında sesin nasıl kapatılıp açılabileceği (mute – unmute).
Mute nedir? Mute sessiz anlamına gelir. Sesi kapatmak istediğinizde mute seçeneğini aktifleştirmelisiniz.
Unmute nedir? Sesi açmak anlamına gelen unmute seçeneğini seçerseniz, sesiniz karşı tarafa iletilebilir.
Bu konuyu, bir kaç farklı başlık altında ele almak gerekiyor. Öncelikle, uygulamanın hem mobil cihazlarda, hem de bilgisayarlarda kullanılabildiği unutulmamalı. Ayrıca sessize almak istediğiniz tek bir kişi de olabilir, tüm bir katılımcı grubu da. Belki de sadece kendi sesinizin karşıya gitmesini engellemek istiyorsunuz. Öyleyse hemen başlayalım:
Bilgisayarda Zoom'un sesi nasıl kapatılır, nasıl açılır? (Mute-Unmute)
1. Fare imlecini, Zoom penceresinin üzerine getirin. Böylece, bize gereken seçeneklerin alt kısımda ortaya çıktığını göreceksiniz.
2. Sol altta, bir mikrofon simgesinin belirdiğini göreceksiniz. Bu simgeye, yani "mute" seçeneğine tıklayarak sesinizin hiç bir katılımcıya gitmemesini sağlayabilirsiniz. Tekrar aynı simgeye basmak, sesinizi açmanızı sağlayacak.
3. Eğer belli bir katılımcının sesini kapatmak istiyorsanız, önce fare imlecini bu kullanıcının yer aldığı dikdörtgenin üzerine getirin. Üst kısımda beliren seçeneklerden mavi "mute" düşmesine tıklayın. Böylece o kullanıcının mikrofonunu kapatmış olacaksınız. Aynı yolu takip ederek sesi tekrar açabilirsiniz.
4. Tüm katılımcıları ya da bir kaç katılımcıyı aynı anda susturmak için kolay bir yol da var: Alt kısımdaki seçeneklerden "Participants" yani katılımcılar simgesine tıklayın. Böylece, ekrranın sağında katılımcıların listelendiği bir bölüm açılacak. Burada, tüm katıımcıların yanında bir mikrofan ve kamera simgesi bulunuyor. Buradan da mikrofon simgesine tıklayarak sesi açıp kapatabilirsiniz. Bu bölümün altındaki "mute all" seçeneği ise, tüm katılımcıların aynı anda sesinin kapatılmasını sağlayacak. Bunu yaparken, katılımcılardan mikrofonlarını kendilerinin kapatmasını da isteyebilirsiniz.
Mobil cihazda Zoom'un sesi nasıl kapatılır, nasıl açılır?
1. İlk olarak ekrana dokunun ve gerekli seçeneklerin ekranda belirmesini sağlayın. Burada yine bir mikrofon simgesi göreceksiniz. "Mute" isimli bu simgeye dokunarak sesinizi açıp kapatabilirsiniz.
2. Bir ya da bir kaç kullanıcının sesini kapatmak için, yine ekrana dokunun ve seçeneklerin belirmesini sağlayın. Çıkan seçeneklerden "Participants" (Katılımcılar) üzerine dokunun. Görüşmedeki tüm katılımcıları göreceksiniz.
3. Buradan, katılımcıların yanındaki mikrofon simgesine dokunarak, o katılımcının sesini kapatmanız mümkün. Aynı simgeye bir daha dokunduğunuzda, karşı tarafın sesini yine açabileceksiniz.
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