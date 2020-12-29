Zoom'da Ses Nasıl Kapatılır? Mute Nedir, Unmute Nedir? Adım Adım Anlattık

Zoom'da yaptığınız görüşmelerde kendi sesinizi ya da katılımcıların seslerini nasıl kapatıp açabilirsiniz? Hep PC'de, hem de mobil cihazlarda bunu nasıl yapacağınızı adım adım anlattık... İşte mute nedir, unmute nedir ve diğer tüm detaylar...