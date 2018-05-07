Zuckerberg: "Facebook'u Düzeltmek Üç Yıl Alacak!"
Mark Zuckerberg, Facebook'u "düzeltmenin" üç yıl alacağını söylüyor!
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'u "düzeltme"nin üç yıl alacağını söylüyor. Wired ile yaptığı röportajda konuşan Zuckerberg, "Bir gecede 30.000 kişiyi işe alıp da bunu halletmelerini söyleyemezsiniz." dedi ve ekledi: "İşi iyi yaptıklarından emin olmalı, liderlik etmeli ve onları eğitmelisiniz. Ayrıca AI araçları yapmak da, parmaklarınızı şıklatarak yapabileceğiniz şeyler değiller."
Ocak ayında Zuckerberg, bu sene içerisinde Facebook'un büyük sorunlarını onaracağını ve bu konuda çok istekli olduğunu söylemişti. Bu sorunlara kötüye kullanma ve seçimlere müdahale de dahil. Zuckerberg, açık bir mektupta şöyle yazdı: "2018 için kişisel hedefim bu önemli sorunları gidermek. Tüm hataları ve kötüye kullanmaları engelleyemeyiz, ama şu an politikalarımızı uygulamada çok fazla hata yapıyoruz ve araçlarımızın kötüye kullanımını engellemede iyi değiliz."
Ama Nisan ayında, Cambridge Analytica veri ihlali skandalı patlak verdi ve halkın gösterdiği aşırı tepki ile Facebook daha da fazlasına söz vermeye zorlandı. Yeni önlemler arasında daha fazla kötü aktörü bulmak için uygulamaları denetlemek, uygulama geliştiricilerinin Facebook kullanıcılarından toplayabileceği verileri sınırlamak ve kullanıcılara verilerinin Cambridge Analytica'ya sızdırılıp sızdırılmadığını bildirmek bulunuyor.
H. Hüseyin Öztürk
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