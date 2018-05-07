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Zuckerberg: "Facebook'u Düzeltmek Üç Yıl Alacak!"

Mark Zuckerberg, Facebook'u "düzeltmenin" üç yıl alacağını söylüyor!

Zuckerberg: "Facebook'u 'düzeltmek' üç yıl alacak!

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