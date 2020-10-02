Zynga'nın 2 numarası anlattı: Neden Türk şirketlerini satın aldılar?

Türk oyun şirketleri Peak Games'i 1.8 milyar dolar, Rollic Games'i 168 milyon dolara satın satılan Zynga'nın Yayın Müdürü Bernard Kim Level Dergisi'ne konuştu: Neden Türkiye'deki oyun şirketlerine yöneldiler?