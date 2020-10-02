Zynga'nın 2 numarası anlattı: Neden Türk şirketlerini satın aldılar?

Zynga'nın Yayın Müdürü Bernard Kim'in Türkiye'de oyun basınından ilk kez Berçem Sultan Kaya verdiği ve LEVEL dergisinin Ekim sayısında yer alan röportajdan bazı notlar şöyle:
BERNARD KİM DE OYUN TUTKUNU
Kim, "İşimle ilgili en sevdiğim şey oyun oynayabilmek. Neredeyse 20 yıldır gerçek bir mobil oyun tutkunuyum. Mobil oyunların platform konusunda bu kadar kolay erişilebilir olmasını ve günümüzde artık gerçekten rekabetçi bir hal almış olmalarını seviyorum. Mesela geçen akşam Toon Blast turnuvasında yarışıp birinci sıraya yükseldim. Bugün ise, skor tablosunu kontrol edip duruyorum. Geriye düşmemek için tüm gün toplantılarım arasında -ve hatta bazı sıkıcı toplantılar sırasında- oyuna girmem gerekiyor. Yine de siz merak etmeyin, söz veriyorum röportaj sırasında oyuna girmeyeceğim. (Kahkaha atıyor). Kısacası, benim işimle alakalı en sevdiğim iki şeyden biri oyun oynayabilmek, öteki ise bu oyunların ardındaki yaratıcı ekiple birlikte çalışıyor olmak" diyor.
PEAK GAMES'İ NE KADAR SÜRE TAKİP ETTİLER?
Peki, Peak Games'in ne kadar süredir Zynga'nın radarındaydı? Kim Bernard, "Peak Games, bu yeni yönetim ekibimiz işe başladığından beri, yani dört yıldan uzun zamandır radarımızda. Yönetim ekibimizin yapmış olduğu ilk satın alma zaten Peak'in kart oyunlarıydı. Yani, Okey Plus, Gin Rummy, Spades Plus ve bunlarla ilişkili stüdyoları satın almıştık ve bunu, Peak Games ile zaman içerisinde kurabileceğimiz daha geniş bir ilişkinin ilk basamağı olarak gördük. En nihayetinde bu yılın evliliği tamamlamak ve Peak Games'in kalanını da gemiye bindirmek için en doğru zaman olduğuna karar verdik. Anlaşma hakkındaki detayları siz de biliyorsunuzdur. Maddi açıdan bu Zynga için çok büyük bir satın almaydı ancak yine de kendimizi oldukça rahat hissediyorduk. Çünkü Peak ile zaten uzun zamandır çalışıyoruz ve dört yılı aşkın sürede aramızda sağlam bir ilişki kuruldu" diyor.
TÜRKİYE'YE BU KADAR YATIRIM YAPMA NEDENİ
Peki, Peak'in dışında Gram Games ve Rollic stüdyolarını da alan Zynga neden Türk şirketlerine yatırım yapıyor? Bernard Kim, "(Gülüyor) Kimileri Türkiye ve İstanbul'a takıntılı olduğumuzu düşünebilir. İstanbul'da bulunmayı, ülkeyi ve kültürünü seviyoruz. Ve tüm bu süreç aslında Peak'in kart oyunlarını satın almamızla başladı. Bu satın alma beraberinde diğer Türk oyun stüdyolarını içeren bir networkü de getirdi. Kurulan bu yeni ilişkiler sayesinde gerçekten iyi bir pozisyonda bulduk kendimizi. Çünkü Peak'in kart oyunlarını satın almak, birbirini tanıyan ve birlikte çalışan pek çok ekibe ulaşmamızı sağladı. Hepsinin birbiriyle ilişkisi vardı. Peak ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği iyi gidince sanırım etrafta Zynga hakkında pozitif fısıltılar oluşmaya başladı ve bu sayede, aynı şekilde İstanbul'da yer alan Gram Games ile konuşmaya gittiğimizde avantajlı konumda olduk.
Sonuç olarak Gram Games'i de satın aldık ve networkümüz de büyümeye devam etti. Bu süreçte fark ettiğimiz şeylerden biri, ekiplerin satın alma sürecinden sonra çok daha iyi bir performans sergiledikleriydi. İş ahlakları, kültürleri ve tutkuları sayesinde yapmakta olduğumuz çalışmaların çevresindeki enerji büyümekteydi ve biz de yatırım yapmaya devam etmek için iyi bir yerde olduğumuza karar verdik. Ardından Peak'in devamını ve son olarak da Rollic'i satın aldık. Rollic sayesinde Türkiye'den pek çok bağımsız geliştiricinin yer aldığı daha geniş bir networke sahip olduk.
Peki, Zynga'nın radarında başka Türk oyun geliştiriciler de var mı? Zynga'nın büyüme formülü neydi? Bundan sonraki stratejileri neler?
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