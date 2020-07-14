Zyxel'den 3 Mod'lu Hibrit Switch Geldi! İşte Özellikleri!

Zyxel'in GS2220 serisi switchleri işletmeleri hızla yeni normale adapte ediyor. Hibrit switchler, Bulut, CLI veya SNMP olmak üzere 3 farklı modda yönetim esnekliği sunuyor.