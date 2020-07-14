Zyxel'den 3 Mod'lu Hibrit Switch Geldi! İşte Özellikleri!

Zyxel Networks, GS2220 serisi layer 2 hibrit switchlerini pazara sundu. Eğitim kurumları ve orta ölçekli işletmeler için ideal olan ürün; bulut, komut satırı arabirimi (CLI- command line interface) veya Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP - Simple Network Management Protocol) gibi üç farklı altyapı üzerinden kurumsal ağların yönetilmesine olanak tanıyor.
Pazarda ilklerin öncüsü olan Zyxel Networks, 3 farklı modda yönetim imkânı seçeneği ile bilgi işlem yöneticilerine eşi benzeri olmayan bir deneyim vadediyor.
"COVID-19 pandemisi esnek ağ yönetiminin önemini hepimize bir kez hata hatırlattı" diyen Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal "Mekan bağımsız 7/24 uzaktan ağ yönetimine olanak tanıyan hibrit switchler, içinde bunduğumuz bu kritik süreçte çalışanların sosyal mesafesini korumasına da katkı sağlıyor" şeklinde konuşuyor.
Zyxel'in Bulut tabanlı Nebula Ağ Çözümü'nün günümüzün iş ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenilendiğine dikkat çeken Erünsal sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Seriye eklenen yeni ürünler ve yeni özelliklerle Zyxel, bilgi işlem yöneticilerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve iş verimliliğini artırmayı hedefliyor. GS2220 model switchler bir yıllık ücretsiz NebulaFlex Pro lisansıyla beraber satılıyor. Böylece işletmeler, switch yönetimi için bir yıl boyunca ek bir ödeme yapmadan merkezi bulut sisteminin avantajlarını deneyimleyebiliyor. BT yöneticileri bir yılın sonunda dilerlerse ağ yönetimi için; tek cihaz yönetim modu: CLI veya yerel ağ üzerinden SNMP yönetim modunu tercih edebiliyor. GS2220, iş dünyası profesyonellerine modlar arasında geçiş esnekliği avantajı sunuyor.
NebulaFlex sayesinde; ağda çok fazla video görüntü izliyorsanız, trafik seviyeleri ve farklı kanalların kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verebilen gelişmiş raporlama ve analiz yeteneğinin sunduğu kolaylıktan da faydalanabilirsiniz. Böylece ağın yüksek performanslı bir şekilde çalışması için ayarları yeniden hızlıca yapılandırabilirsiniz."
Kararlı, sessiz ve kompakt
Yeni nesil switchlerin Layer 2 işlevselliği, ağ trafiğinin yönetimi ve kontrolünü kolaylaştırıyor. Böylece yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan videolar,otellerdeki ortak yayın platformları, IP güvenlik kameraları, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet gibi uygulamalar için en efektif şekilde trafik paylaşımı yapılabiliyor.
PoE destekli switchler, kendilerine bağlı cihazlar için port başına 30W'a kadar elektrik enerjisi sağlayabiliyor. Sadece aktif olarak çalışan cihaza elektrik verebilen switch,enerji tasarrufuna da imkan tanıyor. Fansız tasarımı ile iş yerinde sükûneti garanti altına alan cihaz, küçük ofisler için de oldukça uygun bir seçenek olabiliyor. 44 adete kadar Gigabit Ethernet uplink desteği ile kurumların yüksek bant genişliği taleplerine cevap verebilen GS2220 serisi switchler, şık siyah karbon kasa tasarımı,gerektiğinde kapasite artırımına imkan tanıyan donanım özellikleri ile öne çıkıyor.
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