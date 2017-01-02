2017'nin Samsung Galaxy A5 ve A3'ü Tanıtıldı!
Samsung, Galaxy S7'yi çok pahalı bulanlar için yeni telefonlarını tanıttı!
Galaxy S7'ye paranız yetmiyorsa ve Galaxy S8'i bekleyemeyecek kadar sabırsızsanız Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy A5 ve Galaxy A3'ten biri size göre olabilir.
Galaxy A5 2017 edition, Full HD 5,2 inç Super AMOLED ekran, sekiz çekirdekli 1,9GHz işlemci, 3GB RAM, ön ve arkada 16MP kamera sensörü ile geliyor. 32GB depolama alanına sahip telefonda 3.000mAh kapasiteli bir pil ve hızlı şarj özellikleri bulunuyor.
Galaxy A3 2017, 720p Super AMOLED 4,7 inç ekrana sahipken, 1,6GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 2GB RAM ile geliyor. Depolama alanı olarak 16GB ile kısıtlı olsa da, hem Galaxy A3 hem de Galaxy A5, 256GB'a kadar microSD kartları kabul edebiliyor. Galaxy A3'te 2.350mAh kapasiteli pil bulunuyor ancak A5'tekinin aksine hızlı şarjı desteklemiyor. Bununla birlikte her iki telefon da USB-C portuna sahip. Galaxy A3'te 13MP arka kamera ve 8MP ön kamera bulunuyor.
Samsung Galaxy S7'nin görünümünden etkilenen yeni telefonlar, Galaxy S7 kadar üst seviye özelliklere sahip değiller. Telefonlar S7 ile aynı seviyede su ve toz geçirmezliği sunmazken, Android 7 Nougat çıkalı aylar olmasına rağmen Android 6 Marshmallow ile çalışıyorlar.
Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A3'ün İngiltere'de 20 Ocak'ta satışa sunulacağı ve Şubat'ta müşterilerine ulaşacağı söyleniyor. Cihazların fiyatlarıyla ilgili herhangi bir açıklama, şimdilik yok.
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