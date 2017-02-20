Acer Predator 21'a Tayvan Excellence'dan Ödül
Acer'ın Predator 21 X dizüstü oyun bilgisayarı, Tayvan Excellence Ödülleri'nde en büyük ödülü kazandı.
Acer'ın Predator 21 X dizüstü oyun bilgisayarı, yarışmanın en büyük ödülü olan Tayvan Excellence Gold ödülünü kazandı. Acer'ın oyun alanındaki başarılı ürünleri arasında yer alan Acer Predator Z850 oyun projektörü de jüri tarafından Tayvan Excellence Silver ödülüne layık görüldü. Acer Swift 7 ultra-ince dizüstü bilgisayar, ProDesigner™ (BM320) monitör, XR382CQK kavisli monitör abUCbirleşik iletişim çözümü de dahil olmak üzere diğer birçok Acer ürünü de ödül alarak Acer'ın yarışmadaki toplam ödül sayısını altıya çıkardılar.
Predator 21 X Dizüstü Oyun Bilgisayarı
Predator 21 X dünyanın ilk kavisli 21 inç IPS ekrana (2560 x 1080) sahip bilgisayarı olarak zaten Berlin'deki IFA 2016'dan beri büyük ilgi görüyordu. Geniş açılı görüntüleme, 120Hz yenileme oranı, entegre Tobii göz takip teknolojisi, NVIDIA® G-SYNC™ teknolojisi ve SLI'da çift NVIDIA® GeForce® GTX 1080 grafik kartlarıyla, Predator 21 X AAA oyun deneyimini yeni ufuklara taşıyor.
Predator Z850 Oyun Projektörü
Predator Z850 dünyanın oyun için tasarlanan ilk ultra geniş HD lazer projektörü. Predator Z850'nin 24:9 ultra geniş HD çözünürlüğü (1920 x 720) oyun deneyimini daha önce hiç olmadığı kadar genişletiyor. Geleneksel 16:9 ekran çözünürlüğü ile karşılaştırıldığında %50 daha geniş bir görüntü sunan Predator Z850, yalnızca 47 cm'lik bir mesafeden 120 inçlik bir ekran görüntüsü yansıtabilmesini sağlayan ultra yakın mesafeden yansıtma teknolojisine de sahip.
Acer Swift 7 Ultra İnce Dizüstü Bilgisayar
Acer Swift 7 dünyanın 1 cm'den ince ilk dizüstü bilgisayarı. Yalnızca 9.98 mm (0.39 inç) kalınlığı ve 1.1 kg (2.48 pound) ağırlığıyla tümüyle alüminyum modern bir kasaya sahip olan bu cihaz, siyah ve altın rengi çift tonlu tasarımıyla daha da dikkat çekici. Aynı zamanda 13.3 inç ekrana üstün bir çizilme önleyici direnç katan güçlü Corning® Gorilla® Glass barındıran Acer Swift 7'nin en yeni kablosuz teknolojisi (MU-MIMO ile 2x2 802.11ac) kesintisiz ve güvenilir bağlantı sağlar.
Acer ProDesigner™ (BM320) Monitör
Acer ProDesigner™ (BM320) monitör profesyonel seviyede renk doğruluğu ve performansı için tasarlanan bir 32 inç 4K2K ekrandır. Görüntü rengini ve kalitesini geliştirmek için %100 hem sRGB hem de Adobe RGB dahil olmak üzere bir grup özelliğe sahiptir. Monitör, video düzenleme için de optimize edilmiştir. Optimum renk hassasiyeti için REC 709'un %100 ve DCI-P3'ün %90 renk boşluğunu kapatır. Ek olarak, <1 düşük Delta E ortalaması elde etmek için kalibre edilmiştir.
Acer XR382CQK Kavisli Monitör
Acer XR382CQK monitör 2300R kavisle 37.5 inç 21:9 en-boy oranlı QHD çözünürlüğe sahip bir monitör. Takılma ve bozulma olmadan mükemmel bir oyun deneyimi sunmak için 178 derece görüntüleme açılarına, %100 sRGB renk gamına ve AMD FreeSync teknolojisine sahiptir. Monitör ayrıca oyuncuların monitör ayarlarını tümüyle özelleştirebilmelerine izin veren Resim içinde Resim (PiP) ve Resim-Resim (PbP) ekran modlarını desteklemektedir.
abUC1 Birleşik İletişim Çözümü
abUC geleneksel PBX sistemini geliştiren ve yönetilebilirlik ile güvenlikte büyük gelişmeler sunarken, kurumlar için toplam sahip olma maliyetini düşüren yenilikçi bir yazılım-tanımlı iletişim servisidir. Bu çözüm, bir kurumun çalışanları için platformlar arasında daha kolay bir entegrasyon sağlayan daha dinamik bir platform sunar ve ofiste veya sahada verimliliği arttırmalarına yardımcı olur.
Tayvan Excellence Ödülü
2017 Tayvan Excellence Ödülünü kazananlar yüzlerce Tayvan şirketinden gelen 1188 ürün arasından seçilirler ve sektör profesyonelleri tarafından Ar-Ge, tasarım, kalite ve pazarlama stratejisi gibi kriterlere karşı değerlendirilirler. 25. yılında olan Tayvan Excellence Ödül programı, Tayvan'ın ürün ve teknolojik inovasyon yaratıcılığını desteklemek için Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından kurulmuştur.
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