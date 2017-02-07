Always On Display, Galaxy S6'ya Gelmeyebilir Çünkü
Always On Display işlevinin Galaxy S6'ya gelmesini bekliyorsanız, beklentilerinizi düşük tutmanızda fayda var. Çünkü...
Samsung'un Always On Display işlevini Galaxy S6 serisine neden getirmediği, kullanıcılar tarafından sıkça merak edilen bir soru.
Bunun nedeni aslında oldukça basit. Samsung, Always On Display'i bu telefonlara getirmek istemiyor çünkü bu cihazların pil kapasitesi yeterli değil. Always On Display'in Galaxy S7'de bir saatte yüzde 1 pil harcadığını biliyoruz, yani bu işlevin pili hissedilir derecede kullandığı söylenebilir. Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge+'ın pil kapasitesi Galaxy S6 ve S7 Edge'e göre daha büyük olduğundan Always On Display'in bu telefonlara gelme ihtimali var.
Telefonunuzu kullanmıyorken ve ekran "kapalıyken" saate, uyarılara ve diğer küçük bilgilere bakabilmenizi sağlayan Always On Display, Galaxy A (2016) serisine de gelebilir. Note 5, Nougat güncellemesiyle Always On Display'e kavuşabilir ancak şimdilik beklentileri düşük tutmakta fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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