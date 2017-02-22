Android 8.0'ın adı "Oreo" Olabilir mi?
Alfabetik sırayla gelen Android'in 8. sürümü, Google'dan gelen ipucuna göre bu isimle gelebilir!
Bir sonraki Android'in adını konuşmak için çok mu erken? Görünüşe bakılırsa pek değil, çünkü Android'in kıdemli başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer, Twitter hesabında paylaştığı bir GIF ile Android 8'in kod adı hakkında ipucu verdi.
Aşağıdaki animasyonlu GIF'te Oreo'larla kaplanmış bir tatlı görünüyor. Bu görüntü doğal olarak bir sonraki Android'in "Oreo" adıyla geleceğini düşünmenize neden olacak. Ancak Lockheimer, Haziran 2016'da yine Twitter hesabında Android'in sonraki sürümünün kod adının "Nutella" olacağını söylemişti. Ancak daha sonra yöneticinin bizlerle eğlendiği ortaya çıktı, birkaç hafta sonra Android 7.0'ın Nougat olduğunu öğrendik.
@dcseifert ?? pic.twitter.com/u8nMzjTIO1— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 20 Şubat 2017
Android 8.0'ın adını muhtemelen Haziran 2017'den önce öğrenmeyeceğiz. Peki sizce Oreo ismi Android 8.0'e yakışır mıydı?
Zeynel A. Öztürk
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