Apple Watch 2 İçin "Giyilebilir" Şarj Cihazı
Apple, Watch 2 için akıllıca görünen bir "giyilebilir şarj cihazının" patentini aldı!
Apple, akıllı saati için daha uzun pil ömrü sunmanın planlarını yapıyor. Apple, Watch 2 için her ne kadar 18 saatlik pil ömrü iddiasında bulunsa da, kullanıcılar tarafından gelen yoğun şikayetlerle bunun pek de mümkün olmadığı kendini göstermişti. İncelemelere yansıyan pil ömrü aralığı ise, yoğun kullanım senaryosunda saatin en fazla 6 – 7 saatlik bir süre civarındaydı. Apple da bunun farkında olacak ki, yeni akıllı saati için çeşitli patentler almaya devam ediyor.
Kısa bir süre önce Apple'ın yeni saatinin bataryasının saatin dışına çıkarak, kayış çevresinde yer alacağına ilişkin bir patent örneği paylaşılmıştı. Bu defa da yine kayış senaryosunun da içinde olduğu, yeni bir patent daha paylaşıldı.
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan bir patente göre Apple, yeni saatinde iki olası tasarım üzerinde duruyor. Her iki senaryoda da giyilebilir şarj cihazı işleniyor. Bunlardan birincisinde şarj cihazı yine kayış bölgesinde kendini gösteriyor. İkincisinde ise, şarj cihazı saatin şasesinin hemen altına yerleştiriliyor. Kolay açılır / kapanır kullanımı için muhtemelen manyetik bir şarj noktası kullanılacak olan bu ikinci örnekte, kullanıcının bileğinin ısınmaması için ayrıca özel bir "ısı dağıtma" devresi de kullanılacak.
Elbette Apple Watch 3'te bunlardan hangisini göreceğiz şimdilik kesin değil. Öte yandan bu patentler Watch 2 için alınmış durumda. Bilindiği gibi Apple sürekli olarak yeni patentler lisanslıyor, ancak bunların bazılarını görüyor, bazılarıyla ise hiç tanışamayabiliyoruz.
Ercan Uğurlu
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