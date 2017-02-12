Apple Watch 2 İçin "Giyilebilir" Şarj Cihazı

Apple, Watch 2 için akıllıca görünen bir "giyilebilir şarj cihazının" patentini aldı!

Apple Watch 2 için "giyilebilir" şarj cihazı

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