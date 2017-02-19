Apple, Yeni Apple TV ile 4K'ya Geçiyor!
Apple, Apple TV'nin 5'inci jenerasyonuyla 4K içeriğe geçiş yapıyor!
Apple, bu yıl içinde Apple TV'nin 5'inci jenerasyonunu çıkartmaya hazırlanıyor. Bu yeni jenerasyonda, içerik anlamında özelleştirmelere gideceği konuşulan Apple'ın, içerik anlamında Hollywood ve diğer bağımsız film şirketleriyle de dirsek teması içinde olduğu biliniyor. Hatırlarsanız kısa bir süre önce sizlere, Apple'ın film yapımcılarıyla özel bir anlaşma yaparak, bazı filmleri beyaz perdeden önce Apple TV özelinde kullanıcılara sunmaya yönelik planları olduğunu iletmiştik. Ancak Apple'ın tek planı bu değil.
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Apple, Apple TV'nin yeni jenerasyonunda 4K içerikleri de kullanıcılarına sunmak istiyor. Bloomberg'ün haberine göre, Apple bu sene duyuracağı yeni platformunda 4K desteği sunacak. Öte yandan HDR, yani Yüksek Dinamik Aralık özelliğini de Apple TV'ye getirecek olan Apple, böylece bu iki özelliği destekleyen televizyonlarda çok daha canlı ve doygun renkleri sunacak.
Ercan Uğurlu
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