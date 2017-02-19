Apple, Yeni Apple TV ile 4K'ya Geçiyor!

Apple, Apple TV'nin 5'inci jenerasyonuyla 4K içeriğe geçiş yapıyor!

Apple, yeni Apple TV ile 4K'ya geçiyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Görev Çubuğu Tek Montiörde Görünsün!
Galaxy S8, Yeni Exynos 9 ile Gelebilir!
Google'dan, 7 Yaşındaki Teknoloji Meraklısına Destek
LG'den n11.com'a Özel Oyun Monitörü
Apple, Yeni Apple TV ile 4K'ya Geçiyor!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir